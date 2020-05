Casa Acmos a spese dell’Atc. Cioè nostre

All’associazione donciottiana sono stati assegnati alloggi popolari per favorire la coabitazione sociale. Dovrebbero ospitare giovani e persone svantaggiate, invece vi abitano amici e dirigenti

POPOLARE ex fonderie Nebiolo

In gergo si chiama accompagnamento sociale o coabitazione solidale. La città sceglie un gruppo di giovani, studenti universitari con un po' d'esperienza nel mondo del volontariato, e concede loro in comodato d'uso gratuito un alloggio popolare. In cambio, questi si impegnano a svolgere attività di mutuo aiuto e iniziative che promuovano integrazione e coesione sociale in quartieri difficili. Aiutano la vicina anziana a compilare i moduli del censimento, organizzano una cena per far legare la famiglia marocchina col resto del vicinato, seguono i bambini nei loro compiti a casa. Qualche volta, se i giovani sono seri e motivati, funziona. E ciò è buono e giusto, ci mancherebbe.



Ma c'è un caso sospetto. A Torino, oltre all’immarcescibile Ilda Curti, che dovrebbe occuparsi di urbanistica ma conciona molto più volentieri di integrazione e multiculturalità, il supporter numero uno del cohousing è Roberto Tricarico, fermamente convinto che mettere giovani nei quartieri popolari sia l’unico modo per creare il fantomatico mix sociale. I giovani, naturalmente, non sono giovani qualsiasi. Bensì quelli di Acmos, diventati oramai i principali interlocutori politici del centrosinistra subalpino. Una delle sue ultime passerelle in veste di assessore alla casa è stata proprio l’inaugurazione delle ex fonderie Nebiolo di corso Novara, proprietà della città di Torino, dove con un imponente intervento di riqualificazione Atc ha ricavato più di 150 alloggi popolari.

I nuovi abitanti iniziano a trasferirsi in estate: famiglie in difficoltà, disabili, tanti stranieri. In autunno, con un regolamento ad hoc approvato in tutta fretta dal cda di Atc, che gestisce il fabbricato, arriva anche Acmos. Sei alloggi, di grandi metrature, sono destinati ai giovani che gestiranno questa evoluta forma di coabitazione. Ma non è esattamente di giovani studenti che si tratta. Tra gli inquilini compare un’insegnante di liceo 55enne, una straniera ultra 40enne, anche lei con un regolare lavoro (e dunque percettrice di un reddito). E non solo. Qui sembra riunirsi tutto il gotha di Acmos: ci sono l’addetto stampa dell’associazione Davide Pecorelli e la sua fidanzata Anastasia (che gestisce le attività di segreteria di Acmos a Torino), educatori che lavorano per Acmos e per Libera. Gli studenti e disoccupati veri e propri sono giusto un paio. Più che una comunità solidale sembra il braccio operativo dell’associazione fondata da don Luigi Ciotti. Sarà un caso che la sede del meritorio sodalizio si trovi in via Leoncavallo, a un isolato di distanza, praticamente a un tiro di schioppo? Perché persone che hanno un reddito non dovrebbero pagare l’affitto e occupare una casa altrimenti destinata a una famiglia con gravi problemi economici? Il loro compito è vigilare, controllare gli inquilini. Ma chi controlla Acmos ?