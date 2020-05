Il Governo riapre la cassa di Torino 2006

Parere favorevole della Ragioneria dello Stato all’utilizzo dei fondi residui della gestione olimpica. Subito disponibili 70 milioni. Ma vincolati alla manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti

Dal Governo via libera all’utilizzo del “tesoretto” olimpico di Torino 2006. La Ragioneria dello Stato ha comunicato alla Commissione Bilancio della Camera il tanto agognato parere favorevole dell’esecutivo, vincolando la parte disponibile dell’avanzo – circa 70 milioni di euro sugli oltre 122 milioni di attivo – alla natura di “spese in conto capitale”, ovvero impiegabili esclusivamente per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti. A gestire la cassaforte sarà la Fondazione XX Marzo, da ieri, con il nuovo assetto targato centrodestra, il cui presidente designato, Valter Marin - sindaco di Sestriere e già primo cittadino di Pragelato, ex Forza Italia, ex Margherita - è in quota Lega Nord.

Svanisce quindi il sogno di chi – in primis l’assessore allo Sport della Regione Alberto Cirio – aveva accarezzato l’ipotesi di utilizzare parte di quelle risorse a fini turistici e promozionali, fino a vagheggiare la nascita di una “Coverciano della neve”. A meno che se ne faccia carico interamente la Regione.

A questo punto nulla osta all’iter di approvazione della proposta di legge bipartisan promossa dal deputato democratico Stefano Esposito. L’approvazione definitiva dovrebbe avvenire la prossima settimana e poi il testo passerà all’esame del Senato. «Questo importante risultato – commenta Esposito - è merito del lavoro congiunto dei parlamentari piemontesi di tutti i partiti che quando fanno “squadra” dimostrano di poter raggiungere obiettivi strategici per il nostro territorio. Ora sono certo che i senatori piemontesi lavoreranno con lo stesso spirito per far approvare in tempi rapidissimi la legge».