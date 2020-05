Sempre più “giallo” all’ex Pininfarina

A ventiquattr’ore dall’annuncio del passaggio in mani cinesi della De Tomaso restano molti dubbi, a partire dall’identità dei nuovi soci. In Toscana Taradash chiede trasparenza. Cauto il sindacato

L’annuncio del passaggio in mani cinesi del controllo della De Tomaso non ha affatto diradato le preoccupazioni sul futuro dell’azienda. Né tra i rappresentanti delle istituzioni, né tantomeno tra le maestranze piemontesi e toscane. A suscitare ulteriori timori è la stessa identità “gruppo di investitori esperti del settore auto” che avrebbero rilevato, o starebbero per rilevare la maggioranza dell’azienda. «Sulla rete web non vi è alcuna traccia né della società né del presidente della stessa Qiu Kunjian. Certo è che, visto quanto accaduto in passato, prima di poter rassicurare i lavoratori è necessario avere un quadro nitido e veritiero della situazione», attacca Marco Taradash, consigliere regionale della Toscana (Pdl). Infatti, quanti, da ieri, hanno cercato di raccogliere informazioni su Hotyork investment group, consociata all'italiana Car Luxury investment, si sono dovuti accontentare delle scarne notizie fornite da Lsc, uno studio milanese di avvocati e commercialisti che starebbe sovrintendendo alle pratiche legali dell’operazione.

Insomma, visti i precedenti, nessuno è disposto a procedere ancora al buio. «Prima gli indiani, poi un rapido passaggio dei thailandesi, infine lo sbarco dei cinesi. E ancora i progetti di rilancio e l’avvio dei corsi di formazione per i lavoratori, in entrambi i casi rimasti lettera morta. Tanti annunci, a cui ad oggi, purtroppo, non sono corrisposti fatti. E il futuro della De Tomaso e dei suoi dipendenti è ancora appeso a un filo», ribadisce Taradash. Piedi di piombo anche da parte del sindacato: «Se siamo di fronte ad un nuovo azionista di maggioranza della De Tomaso spero che si presenti in tempi brevissimi per illustrare il suo piano industriale», dice il segretario della Fim-Cisl torinese, Claudio Chiarle che invita a «uscire dalla politica dell’effimero, fatta di annunci, perseguita in questi due anni e mezzo da Rossignolo e passare ai fatti concreti. Se tutto è così chiaro per l’acquirente cinese, compresa la salvaguardia dell’occupazione perché non si presentano subito al tavolo della Regione Piemonte ad incontrare il sindacato?».

Proprio per evitare di dover assistere all’ennesimo colpo di scena, è stato convocato per il prossimo 29 febbraio a Roma, al ministero dello Sviluppo economico, il tavolo tra azienda, sindacati, Regioni Piemonte e Toscana, Province e i rappresentanti dei Comuni sede degli stabilimenti per far il punto sul nuovo piano industriale. Lo comunica l’assessore al Lavoro del Piemonte, Claudia Porchietto, che oggi ha incontrato Emanuele Gamna, il legale che rappresenta la famiglia Rossignolo per comprendere i termini di cessione di quote societarie. «Siamo venuti a conoscenza - ha spiegato Porchietto al termine dell’incontro - che, rispetto ai tempi previsti in principio, si sono verificati dei ritardi la scorsa settimana dovuti a problemi tecnici e che quindi saranno necessarie al massimo due settimane per vedere definita nella sua totalità l'operazione. L’avvocato ci ha comunque chiarito che entro fine mese l’operazione troverà una sua conclusione».

Al consulente della famiglia Rossignolo è stato ribadito che la Regione Piemonte «ha come primo obiettivo la tutela dei livelli occupazionali», ha proseguito Porchietto che non ha nascosto la preoccupazione per il fatto che non sia stato ancora firmato il decreto per l’erogazione della cassa straordinaria ai lavoratori. «Oggi stesso chiederò un incontro personale con il ministro Elsa Fornero per definire i tempi di sblocco della cassa straordinaria. Per il bene dei lavoratori non è possibile immaginare ulteriori ritardi», ha concluso.