Settimo vuol rubare l’Amedeo di Savoia

Il sindaco della cittadina dell'hinterland torinese è d'accordo con l'assessore regionale Monferino a ospitare il nosocomio per le malattie infettive. Ma il Pd ufficiale ha un'altra opinione

Guai a dipingerlo come la quinta colonna monferiniana nel Pd, ma a Aldo Corgiat la riorganizzazione della Sanità piemontese non dispiace, in particolare quella parte che prevede il trasferimento dell’ospedale Amedeo di Savoia all’Hopital du Piemont a Settimo Torinese, città di cui è sindaco. «Apprendiamo con favore l’ipotesi dell’assessore Monferino di ampliare e rafforzare il polo sanitario di Settimo, riconoscendone il ruolo di risorsa per il Piemonte e per l’area metropolitana – dice enfaticamente il primo cittadino democratico del centro alle porte di Torino, utilizzando, non a caso, il plurale maiestatis -. Siamo convinti che il trasferimento delle attività ospedaliere e di ricerca altamente specializzate e di eccellenza svolte nell’ambito dell’Amedeo di Savoia costituirebbe un’utile azione per la razionalizzazione dei servizi sanitari piemontesi».

Incurante che il compagno di partito Nino Boeti, da responsabile Sanità del Pd, abbia espresso molte riserve in merito, dichiara «la piena disponibilità a discutere del progetto a condizione che l’ospedale di Settimo non perda la sua natura territoriale e la propria capacità di offrire ai cittadini un apprezzato e qualificato servizio di assistenza di post acuzie». Boeti, infatti, ha evidenziato come l’eventuale nuova destinazione del nosocomio settimese, oggi “valvola di sfogo” del Giovanni Bosco, aprirebbe problemi per la struttura stessa, in cui oggi «i pazienti aspettano 4-5 giorni su una barella nei corridoi del pronto soccorso perché non ci sono posti letto nei reparti». E dato non proprio secondario, il capoluogo piemontese può privarsi di un centro dedicato alle malattie infettive, Aids in testa?