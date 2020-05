Pd, “fuori dalla sezione i Sì Tav”

Si ripropone in Valsusa lo scontro torinese tra Esposito e Lepri. Questa volta a rimetterci sono stati i seguaci del parlamentare. Tutti invocano un intervento della segretaria Bragantini

“La palla è mia e ci gioco io”: il circolo Pd di Avigliana come i giardinetti. Lo scontro è avvenuto ieri, nella sede di via Garibaldi, durante la tradizionale riunione settimanale, quando il vice sindaco Arnaldo Reviglio ha preso la parola per annunciare che “i buoni potevano restare in sala, i cattivi erano invitati a uscire”. Da che pulpito? «Lui è l’affittuario del locale in cui ha sede il nostro circolo» spiega un militante. I buoni, per semplificare, sono quelli più vicini al sindaco Carla Mattioli, alla sua amministrazione e alle sue idee, comprese quelle sul Tav.

E così, dopo essere stati a lungo minacciati di espulsione dal Pd, sono stati proprio loro a mettere in atto la forzatura. Nessuna scelta politica, solo uno schiaffone per rimarcare la frattura. «Le tensioni si sono palesate da quando a capo del partito cittadino è stata eletta Marika Del Boccio – spiega la nostra gola profonda – una ragazza moderata lontana dal modo di pensare e di far politica attuato da Reviglio e soci», insomma da quando il partito è in mano ai meno oltranzisti sull’alta velocità. Poi, con l’avvicinarsi delle amministrative, la scelta del circolo di appoggiare Aristide Sada nella corsa al Municipio, anche in coalizione col centrodestra, non ha fatto che acuire le differenze, fino a ergere un muro ideale tra un’ala e l’altra del partito. Sentitasi scaricata, la Mattioli ha deciso di alzare il tiro.

Nei prossimi giorni la direzione provinciale dei democratici dovrà confrontarsi su due documenti contrapposti, legati proprio al caso di Avigliana, in cui il consigliere regionale Stefano Lepri sostiene la necessità di valorizzare gli amministratori uscenti in vista delle elezioni (Reviglio è considerato a lui molto vicino), costruendo una coalizione in seno al centrosinistra, mentre il parlamentare Stefano Esposito è pronto a creare un’aggregazione Sì Tav. Alla segretaria provinciale Paola Bragantini, che si è assunta l'onere di una sintesi, l'incarico di spegnere le fiamme e placare gli animi.