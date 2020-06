Porcino colomba tra i falchi dell’Idv

Il deputato dipietrista lancia messaggi di pace e si sfila dalle beghe interne al partito piemontese. Intanto lavora per accreditarsi a Roma e offre la propria non belligeranza a Cursio, che lo ripaga

COLOMBA Gaetano Porcino

«Non voglio guerre e il mio unico alleato è Antonio Di Pietro. Lavoro per pacificare questo partito». Dispensa messaggi di pace e vola alto il parlamentare dipietrista Gaetano Porcino, in vista della segreteria regionale del partito e a pochi giorni dall’ennesima crisi in seno all’Idv piemontese.

Sul banco degli imputati era finito ancora una volta il segretario Luigi Cursio, attaccato frontalmente in un giro di mail private dal capogruppo a Palazzo Lascaris, Andrea Buquicchio e dalla segretaria provinciale Mariacristina Spinosa per una nomina interna al partito non condivisa. Ma chi si aspettava una sponda anche dal deputato è rimasto deluso. E a chi lo ha interrogato, forse per conto di terzi, cercando di interpretarne le intenzioni ha risposto: “Non sono disponibile a nessun’altra geometria variabile. Io sono rimasto alla conciliazione, al tavolo delle trattative, all’unità del partito, e al mandato che avevo avuto dal Presidente”. Concetti ribaditi anche nel dialogo telefonico con Lo Spiffero: «Cursio ha fatto degli errori e quando ciò è accaduto non ho problemi a farglielo notare, ma con logica costruttiva, non con l’intento di delegittimarlo». Salvo poi lasciarsi andare nei colloqui privati ad analisi più spinte: “Cursio sta esercitando il suo ruolo in piena solitudine, da padrone del negozio, mortificando il ruolo e le prerogative dei dirigenti, e con grave danno del partito. Questo lo penso, l'ho detto, e lo ridico. Secondo me sta sbagliando su tutti i fronti, e chiaramente, si assumerà la responsabilità di quanto sta facendo, e ne risponderà (Forse è bene che Cursio faccia bene due conti, perché a quanto pare, sia sul territorio, sia in segreteria Regionale, è in netta minoranza. E le minoranze, se non trovano condivisione... non governano)”.

Insomma prende le distanze dall’attuale gestione, ma senza affondare il colpo. Le tensioni passate lo avevano indebolito, ma nonostante ciò ha avuto la forza di ricomporre la propria area e di piazzare molti suoi fedelissimi nei comuni dell’hinterland torinese, durante i congressi cittadini che si sono celebrati nei mesi scorsi. E così sembra aver iniziato a giocare su due fronti: da un lato si accredita a Roma come il dirigente che vuole la pace e che si tiene lontano dalle beghe, dall’altro offre la propria non belligeranza al segretario, il quale non può che accettare di buon grado anche una tanto flebile quanto probabilmente estemporanea apertura. I frutti si sono visti subito: nei giorni scorsi infatti è stato Cursio a intimare quasi perentoriamente al capogruppo in Comune Giuseppe Sbriglio di favorire il ritorno nel gruppo di Giovanni Porcino, figlio del parlamentare, che aveva aderito al Misto proprio per i dissidi con il compagno di partito. E anche la nomina di Cinzia Borgia a responsabile donne del partito (quella che ha fatto infuriare la Spinosa) sembra vada in quella direzione. In fondo l’obiettivo sono le politiche del 2013: Cursio tenterà in ogni modo di tirare a campare per un anno in modo da poter gestire in prima persona le candidature. E Porcino lo sa.