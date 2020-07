In Regione la guerra delle patacche

Un qui pro quo fa scoppiare il caso diplomatico. I volontari per gli incidenti boschivi non parteciperanno alla cerimonia per l'assegnazione del prestigioso sigillo in segno di protesta dopo la loro esclusione

PREMIATA La Protezione civile

Come si fa a scambiare un sigillo con una semplice targa? La massima onorificenza regionale non si scambia con una patacca qualunque. Non è ancora chiaro se si tratti di una perfida manovra di qualche maligno o la leggerezza di funzionari distratti: fatto sta che una cerimonia all’apparenza di routine ha provocato un piccolo caso diplomatico.

Il prossimo 25 febbraio la Regione assegnerà il proprio sigillo, un riconoscimento che l'istituzione conferisce a persone, gruppi e associazioni che si sono distinti in iniziative a favore dei cittadini piemontesi. Una onorificenza istituita nel 2004, attribuita finora al missionario Padre Clodoveo Piazza, nel giugno 2008, e alle Truppe alpine delle Brigate Taurinense e Julia nell’ottobre dello stesso anno.

In un primo tempo, l’ambito premio doveva essere destinato alla Protezione Civile e ai Volontari degli incendi boschivi, poi, nella delibera attuativa questi ultimi scompaiono. E allora apriti cielo. Prontamente il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, sempre attento a preservare il buon nome delle istituzioni, si attiva per rimediare e propone come premio di consolazione una targa agli angeli custodi dei nostri boschi. La mediazione non deve essere, però, andata a buon fine se questi, ritenendo giustamente di svolgere un incarico meritorio al servizio della comunità, e sentendosi declassati, hanno comunicato di rifiutare ogni onorificenza e di non partecipare alla cerimonia ufficiale.