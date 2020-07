Si allarga la Compagnia del centrodestra

La Regione dovrà scegliere tra 35 candidati il suo rappresentante nel consiglio della fondazione San Paolo. Tre i papabili: Terzoli, gradito a Cota, Berzia, amico di Crosetto, e Olivetti, vicino a Ghiglia

Sono 35 gli aspiranti consiglieri della Compagnia di San Paolo di Torino ad aver presentato domanda al Consiglio Regionale. Dopo che i termini di scadenza del bando sono stati prorogati, agli iniziali 13 si sono aggiunti altri 22 candidati. Ed è proprio tra questi ultimi che, a dar retta ai rumors di Palazzo Lascaris, uscirà il nome che verrà designato dall’assemblea a sedere nel parlamentino della fondazione di corso Vittorio. «Le proroghe – spiega un insider di lunga navigazione – servono a far entrare in lizza chi, per qualche ragione, non era compreso nella prima chiamata». Se fino a qualche settimana fa pareva scontata che la scelta della maggioranza di centrodestra andasse in direzione della riconferma di Patrizia Polliotto, avvocato e consorte del senatore pidiellino Aldo Scarabosio, proprio la sua situazione di potenziale ineleggibilità (lo statuto consente al massimo una seconda nomina, indipendentemente dalla durata dei mandati) sembra aver riaperto i giochi.

A complicare la partita la discesa in campo del governatore che, in questi ultimi giorni e nell’ottica di un rafforzamento dell’asse con Fassino, avrebbe avocato a sé il diritto di esprimere la designazione. E guarda caso proprio tra le nuove candidature spicca quella di Luigi Terzoli, ex numero uno della Popolare Intra e presidente dell’Istituto per il credito sportivo, oggi nel board di Veneto Banca. Con il sostegno di Roberto Cota, col quale intrattiene da tempo ottime relazioni, Terzoli riuscirebbe a varcare nuovamente il portone del salotto buono torinese, dopo esserci stato durante il Ghigo bis e aver tentato di restistere alla sua sostituzione, quattro anni fa, con un ricorso avverso la nomina di Giuseppina De Santis da parte dell’allora presidente di Palazzo Lascaris Davide Gariglio.

Se invece il posto dovesse restare nell’ambito del Pdl la seconda tornata di candidature offre due alternative credibile a quella di Polliotto e dell’ex preside di Medicina Giorgio Palestro (sponsorizzato da Cl ma le cui quotazioni sono date in calo). Si tratta di Roberto Berzia, commercialista cuneese, ex consigliere di amministrazione di Finpiemonte, intimo di Guido Crosetto, e Luca Olivetti, avvocato torinese, nell’irbita ex aennina di Agostino Ghiglia.