La Iena schiava del matrimonio

Da quando si è messo gli occhiali neri ed è diventato una Iena, Jacopo Morini, a d ar retta ai suoi amici, ha finalmente trovato la sua dimensione. Classe 1977, torinese doc, è il figlio di uno dei più tosti stopper della Juventus, Francesco Morini, bandiera bianconera dal 1969 al 1980. Lui di calcio ne sa poco, come ammette in seguito a un’intervista rilasciata al sito tuttojuve.com: la musica, il cinema e la scrittura creativa sono i campi nei quali darà il meglio di sé.

Jack, questo è il suo soprannome, esordisce a 25 anni, nella band Mp2, fondata assieme al fratello Andrea, di cinque anni più giovane. Il singolo di esordio è May Day, prima di partecipare al Festivalbar, nel 2002, con Entro il 23, un brano scritto a quattro mani da Tiziano Ferro e Roberto Casalino. Altri successi sono stati Azzurro, sigla dell'omonimo programma di All Music, e Soli come si fa, cover di Something to Talk About.

Ma non è la musica a regalargli la celebrità. Con Tiziano Lamberti, Francesco Granieri e Niccolò Bello, suoi amici storici, diventa il protagonista di Bugs Tv, una televisione internet su My Space, dove per un anno i quattro trasmettono i loro video nei quali vengono proposti sketch e scherzi esilaranti. Un giorno è l’autore capo delle Iene Davide Parenti a imbattersi in Bugs Tv: di lì l’approdo al Biscione e l’inizio di una nuova storia. Il piccolo schermo, tuttavia, non è l’unica dimensione di Morini.

Da alcuni mesi il suo blog Risiko Weeding diventa un cult nella schiera di amici e conoscenti, ma non solo. All’interno ogni giorno un fermo immagine di vita coniugale vissuta, da quando in estate è convolato a nozze con Carlotta (alias Risiko Fucsia), la donna “che mi ha salvato da una vita inutile e vuota”. Lo stile è il suo. Ironico, irriverente, dissacratorio. Anche quando racconta che i suoi carri armati (per chi conosce il gioco di società) sono rimasti a presidiare un quarto del letto, mentre il resto della casa, ormai, è nelle mani delle armate fucsia. Appunto. Per la serie: non prendiamoci troppo sul serio. La povera Carlotta, intanto, subisce intercettazioni telefoniche e “soprusi” di ogni genere. Ma in fondo sta al gioco.

Nonostante l’esperienza in televisione non ha mai abbandonato la sua Torino, quella in cui si è diplomato e conseguito una laurea breve in design, dove trova ospitalità il suo nido d’amore, nel cuore del quartiere Crimea. E poi gli amici e gli affetti che lo hanno accompagnato da quando organizzava le feste alla storica discoteca La Gare di via Sacchi. Chi abbia avuto la malsana idea di intervistarlo si è sentito rispondere che tra destra e sinistra lui vota “in basso” e che dopo Le Iene lo aspetta “il carcere”. Eppure per coloro i quali lo conoscono bene non è il classico figlio di papà che ama sgommare a bordo di una fuoriserie. Jacopo è uno che sa divertirsi. Sul serio. Come quando con una troupe di Italia 1 piomba in piena notte a casa dei suoi genitori per immortalarne la reazione (“Ancora non mi rivolgono la parola”).