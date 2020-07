Caccia, referendum il 3 giugno

Alla fine il governatore si è arreso, sotto la minaccia di un commissariamento. Ora il centrodestra punterà al non raggiungimento del quorum. Imbarazzo per quegli emendamenti di Sacchetto, l'assessore al fianco dei cacciatori

Contro ogni sua volontà, dopo aver atteso fino all’ultimo giorno utile e solo dopo aver sondato qualunque altra strada alternativa, il governatore Roberto Cota alla fine si è dovuto arrendere. Ieri ha firmato il decreto che individua nel 3 giugno la data in cui si celebrerà il referendum sulla caccia per diminuire il numero delle specie cacciabili, vietare la caccia di domenica, evitarla su terreni innevati, e limitare i prelievi concessi alle aziende faunistico-venatorie. Una consultazione che i piemontesi attendevano dal 1987.

E pazienza, se come continua a dichiarare “costituirà uno spreco di denaro pubblico”: si chiama democrazia. Il provvedimento è stato reso obbligatorio in seguito alla sentenza del Tar del 10 febbraio scorso, nella quale i giudici hanno anche addossato sulla regione i costi sostenuti dalle associazioni ambientaliste per presentare il ricorso. Un referendum che mette in serio imbarazzo l’assessore leghista Claudio Sacchetto, promotore nei giorni scorsi di un emendamento alla legge sulla caccia nel quale venivano sanciti regolamenti ancor più penalizzanti per la fauna autoctona. Ora, però, si andrà al voto, benché il centrodestra farà di tutto per depotenziare il referendum, puntando tutto sul non raggiungimento del quorum.