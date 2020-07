De Tomaso, altro giro altro regalo

La Regione anticipa il pagamento della cassa integrazione. Giusta la tutela dei lavoratori ma rischia di essere l’ennesimo favore a un imprenditore inaffidabile. Preoccupazione anche in Toscana

PATRIARCA Gian Mario Rossignolo

Da due mesi i lavoratori ex Pininfarina di Grugliasco (Torino), ora De Tomaso, non ricevono lo stipendio. La Regione Piemonte ha deciso pertanto di anticipare il pagamento della cassa integrazione di gennaio e febbraio, con un esborso complessivo di 1 milione e 200 mila euro. «Siamo costretti ad anticipare il pagamento della cassa perché il ministero è in ritardo nella firma del decreto - spiega il governatore, Roberto Cota -. Lo facciamo per senso di responsabilità e anche per spirito di leale collaborazione tra le istituzioni. Però per la tutela dei lavoratori sarebbe opportuno che non si ripetesse più».

È l’ennesima eccezione alle normali relazioni tra enti pubblici e famiglia Rossignolo che si registra nella tormentata vicenda dell’azienda automobilistica torinese. Ancora nei giorni scorsi, dopo l’annuncio del passaggio in mani cinesi, del pacchetto di controllo della società, non si sono affatto diradate le nubi circa i futuri assetti della società. Unico fatto nuovo è l’ingresso in scena di un nuovo legale, l’avvocato Simone Brambilla, che ha preso il posto – almeno nelle comunicazioni ufficiali – di Emanuele Gamna.

Qui Kunjian del gruppo cinese Hotyork Investment Group, in una comunicazione resa nota tramite l’avvocato Brambilla, conferma l’interesse all’investimento nella De Tomaso e che sono in corso le operazioni finanziarie non solo alla definizione dell’ingresso nell’impianto di Grugliasco, ma soprattutto alla predisposizione degli investimenti necessari per supportare il piano finanziario. Il socio cinese, ribadisce nella nota, che tutta la produzione sarà localizzata in Italia nelle attuali sedi produttive e conferma che insieme alla famiglia Rossignolo sta lavorando per predisporre ad un immediato avvio della produzione. Infine, fa sapere, sempre tramite la nota diffusa dal suo avvocato, che è stata costituita una società di diritto italiano “C L Investimenti” che avrà funzione di veicolo attraverso la quale verrà conclusa l’acquisizione della maggioranza della De Tomaso e che i tempi tecnici per la capitalizzazione di questa società sono strettamente dipendenti dalle procedure bancarie. Tradotto: siamo ancora in alto mare.

Sulla vicenda si è svolto un dibattito nel Consiglio Regionale della Toscana, dove è presente l’altro sito di Rossignolo. L’allungamento dei tempi per l’autorizzazione della commissione Europea sul progetto di formazione, il peggioramento dei rapporti con le banche e le trattative con potenziali soci non andate a buon fine: queste le motivazioni riportate dall’assessore toscano alle Attività produttive Gianfranco Simoncini in risposta all’interrogazione di Marco Taradash (Pdl) sul ritardo della ripartenza dell’attività produttiva e sulla sospensione di quella formativa del gruppo De Tomaso-Rossignolo. «L’azienda – ha detto l’assessore – ha annunciato di essere in una fase di perfezionamento di un’operazione di ricapitalizzazione della società con un nuovo socio cinese». Molto critico l’esponente pidiellino: «Siamo di fronte ad una vicenda che si trascina da anni. Questa del socio cinese è l’ultima presa in giro. Sulla rete web non risulta alcuna traccia né della casa madre indicata da Rossignolo come acquirente della De Tommaso, la società cinese Hotyork Investment group, né della consociata Car luxury Investment né del presidente della stessa Qiu Kunjian, se non in relazione alle informazioni date da Rossignolo».



L’apporto del nuovo socio – ha spiegato l’assessore - avrebbe riguardato l’acquisto dell’80% delle azioni, la modifica del piano industriale per poter produrre tre piattaforme per dare vita a sei modelli di auto, la messa a disposizione di una rete di vendita in Cina, il mantenimento della produzione in Italia, il cambiamento del management e la restituzione della partecipazione di Fidi e Sici, la ripresa della produzione entro 6 mesi. Riguardo ai soldi pubblici di cui l’azienda ha beneficiato Simoncini ha ricordato che la parte relativa alla Toscana è ascrivibile a un prestito obbligazionario convertibile pari a 2,4 milioni di euro, sottoscritto per 1,8 milioni da Sici (Sviluppo Imprese Centro Italia, risorse non regionali) e 600mila euro da Fidi; 1,5 milioni di euro per un progetto formativo. Il 29 febbraio è previsto un incontro con la società al ministero dello sviluppo economico.