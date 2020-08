Fassino prende il volo sul grande Nord

Dopo i poli dell’energia e per lo smaltimento dei rifiuti, il sindaco di Torino accarezza l’ipotesi di realizzare un super aeroporto sull'asse con Verona, passando per Milano

Dopo la multiutility dell’energia e il polo sui rifiuti per Piero Fassino è indispensabile mettere in rete gli aeroporti del Nord. Il sindaco di Torino lo ha annunciato a margine del convegno nazionale “Le smart cities” promosso dall’Anci. «Stiamo lavorando per realizzare un sistema aeroportuale che metta in connessione i diversi scali, da Torino a Verona, passando per quelli di Milano Malpensa e Milano Linate».

«Si tratta di quattro scali - ha spiegato - che hanno le proprie vocazioni e i propri collegamenti aerei all’interno di una strategia di sistema, di cui c’è sempre più bisogno. Del resto se si vuole fare di Malpensa un aeroporto intercontinentale, non può essere una cattedrale nel deserto ma deve essere al centro di un sistema. Bisogna mettere le nostre società nelle nuove dimensioni più grandi che il mercato propone».