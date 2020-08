Tiraboschi unfit: “Va sostituita”

Il Pd chiede la testa della direttrice regionale di Cultura e Turismo dopo l’ennesima gaffe. La salverà Coppola, per il quale, dice vantandosene, ha fatto la campagna elettorale?

Forse, stavolta l’ha fatta davvero grossa. Virginia Tiraboschi, la pirotecnica direttrice regionale di Cultura, Sport e Turismo, con le sue recenti esternazioni in merito al personale in esubero rischia davvero il posto. I consiglieri regionali Pd Wilmer Ronzani e Rocchino Muliere hanno preso carta penna e calamaio per chiedere agli assessori Alberto Cirio e Michele Coppola di rimuoverla dal suo incarico. «Oramai si è superato ogni limite - spiegano i due esponenti democratici - non può passare sotto silenzio il fatto che la dirigente abbia annunciato un esubero di personale di 90 persone nei settori che dirige. Dichiarazioni che hanno provocato disappunto e malessere nel personale regionale. E’ ora che venga sostituita alla guida di quei settori».

Nell’interrogazione Ronzani e Muliere ricordano le numerose gaffe della direttrice, «da quando esordì vantandosi di sapere pochissimo di Cultura, pur andando a dirigere proprio quel settore, ma rivendicando di essere stata sostenitrice dell’assessore in campagna elettorale; a quando dichiarò in una intervista che occorreva scegliere le attività culturali da sostenere solo sulla base del successo di pubblico, indipendentemente dalla qualità delle stesse; fino agli imbarazzi suscitati negli ambienti della capitale per le sue pretese nei viaggi a Roma, in conferenza Stato-Regioni».

Sarà pur vero – come sostengono Ronzani e Muliere - che « è ora di porre fine a questa sequela di errori», e che ci vogliano persone più competenti, ma per noi dello Spiffero si tratterebbe di uno scenario a dir poco ferale. Salvate, vi preghiamo, la Virginia, ve ne saremo grati.