Asl nella bufera e Cavallera traballa

Non solo Palazzo Rosso, anche la Sanità mandrogna è nei guai. Vicende poco chiare su rimborsi, cliniche private e indagini dei Nas agitano il commissario Pasino, protégé del vice di Cota

“Ne parlo al vicepresidente” : è il refrain che il commissario dell’Asl alessandrina Mario Pasino (foto) spende a destra e a manca per rimarcare il suo stretto legame con Ugo Cavallera. Ma la cariatide pidiellina, intrisa fino al midollo di geni democristiani, da qualche tempo eviterebbe volentieri di essere tirato in ballo dall’uomo che egli ha fortemente voluto (superando anche arricciamenti di naso nello stesso Pdl) al vertice della sanità provinciale. Come se non bastasse, a rovinare i sogni tranquilli di “zio Ugo” , il grosso guaio a Palazzo Rosso con la riconferma del centrodestra alla guida del Comune sempre più chimerica, ora ci si mette pure Pasino. Un tipo il cui carattere – talvolta urticante a detta di molti - certo non gli è d’aiuto. Sicuro di sé al limite della spocchia deve ora vedersela con un’inchiesta su un giro di fustelle gonfiate all’ospedale di Novi dove gli organi di controllo e lo stesso vertice Asl sembrano non esserci stati. O se c’erano dormivano.

Ma il peggio deve ancora venire. Mentre il prodigo Pasino elargisce promozioni e premi al suo entourage, in barba alla politica del rigore, l’Associazione che riunisce le strutture accreditate per la terza età, l’Anaste, lancia un ultimatum: o l’Asl adegua le tariffe al più basso tasso di inflazione programmata come prevede la legge entro il 10 marzo, oppure per Pasino si aprirà la via giudiziaria con una citazione. Situazione complicata dalle cifre che il braccio destro di Pasino, Mauro Tinella, ha esposto in un recente incontro e che sono state contestate dall’Anaste. Nel mezzo ci sta pure un’intricata vicenda che vede una struttura assistenziale oggetto di decreti ingiuntivi e sequestro di crediti tra i quali uno assai corposo tuttora bloccato poiché l’azienda guidata da Pasino si è ben guardata dal confermare il debito che ha con la struttura stessa.

Insomma, l’uomo che la giurò a un sindaco perché lo definì “l’autista di Cavallera” (forse riferendosi al ruolo ombra che Pasino giocò in una recente campagna elettorale del caro Ugo) non naviga in buone acque, anche se a lui non dispiace recitare la parte dello squalo. Le sue ambizioni, in primis quella di scalzare Nicola Giorgione dalla guida dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, procedono su una via sempre più irta di ostacoli. Come quelle decine di milioni che da mesi le strutture accreditate (cliniche private) aspettano invano dall’Asl. Mentre alcune cliniche rischiano – a causa del mancato saldo dei crediti – di non avere soldi per pagare i dipendenti Pasino sembra fare orecchie da mercante. E quel sorriso alla Don Camillo è sempre più raro sul volto del suo mentore.