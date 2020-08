Prove di unità tra i cattodem

Si moltiplicano le iniziative congiunte tra i consiglieri regionali Gariglio e Lepri, entrambi dell'area ex popolare del Pd. Sta nascendo una nuova corrente o è l'ennesimo ballon d'essai?

TESSITORE Davide Gariglio

I primi approcci hanno avuto inizio nell’autunno scorso, quando i maggiorenti della componente cattolica in seno al Partito democratico hanno ripreso a incontrarsi con una certa frequenza. La missione era quella di non disperdere quel patrimonio storico e culturale legato all’ex Democrazia Cristiana, ricomponendo un’area sempre più lacerata da dissidi interni ed emorragie verso nuovi orizzonti politici.

Dei cinque amici che in principio si sedettero allo stesso tavolo (Gianfranco Morgando, Davide Gariglio, Stefano Lepri, Antonio Saitta e Giorgio Merlo) sembrano essere rimasti solo i due inquilini di Palazzo Lascaris, Gariglio e Lepri. I due si annusano da un po’, come in una discreta danza dell’amore. Comunicati congiunti, proposte condivise: tutto naturalmente senza contravvenire ai crismi propri del mondo democristiano: un codice criptico fatto non solo di parole ma soprattutto di silenzi. L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è quella di questa sera dedicata a “Welfare – Meno risorse, meno servizi?” i cui relatori sono l’assessore comunale Elide Tisi e, appunto, Lepri. Una conferenza organizzata e fortemente promossa proprio da Gariglio, che la ospita nel suo quartier generale di via Roma, dove ha sede Net – Nuove energie per Torino – il suo think thank, nato durante l’esperienza delle primarie torinesi.

Certo, una rondine non fa primavera e un’iniziativa non fa una corrente, ma intanto i segnali si moltiplicano e anche la base sembra guardare con occhio benevolo a questa convergenza. C’è una questione di sostrato politico comune, ma soprattutto la necessità di “difendersi” all’interno di un partito in cui gli ex Ds continuano a fare squadra tra loro, mentre i Popolari – pur dimostrando una grande capacità di intercettare il consenso, come testimoniato dalla quantità di eletti nelle istituzioni - continuano a sfilacciarsi e disperdersi in mille rivoli, tra battaglie condotte in solitaria, assieme ai propri riferimenti nazionali (leggi Merlo, alla disperata ricerca di un’altra proroga per non dover lasciare il proprio scranno in Parlamento) e accordi antiideologici di comodo come quello ormai sottoscritto tra il segretario regionale Morgando e la sua omologa a Torino Paola Bragantini. Solo il futuro dirà se si tratti dell’ennesimo tentativo abortito o di un progetto a lungo termine.