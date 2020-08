Torino, via libera alla tassa di soggiorno

Disco verde della prima commissione sul provvedimento che lunedì otterrà l'approvazione dell'aula. Tariffe da 1 a 5 euro. Passoni: "Previsto un gettito complessivo di 5,5 milioni"

CITTA' TURISTICA

Ora Torino è finalmente una città a vocazione turistica: lo testimonia il fatto che anche all’ombra della Mole, dal primo aprile verrà applicata la tassa di soggiorno. Il provvedimento è stato liberato nella Prima commissione del Consiglio comunale, che si è riunita oggi, e otterrà il sì definitivo dell’aula già lunedì. Le tariffe varieranno tra un euro, per gli alberghi a una stella e cinque per gli extra lusso. Cade in parte il principio di un euro a stella, come paventato all’inizio, nell'ottica di andare incontro alle fasce medie (per i tre stelle, per esempio, si pagherà 2,30 euro). Previsti esoneri per massimo due accompagnatori nei confronti di degenti presso gli ospedali torinesi e l’esenzione per i bambini fino ai 12 anni. Verranno inserite, inoltre, attraverso emendamenti ad hoc della giunta, delle agevolazioni per gli studenti. L’imposta si paga fino a un massimo di quattro giorni consecutivi.

«Il provvedimento - spiega allo Spiffero l’assessore al Bilancio Gianguido Passoni - porterà nelle nostre casse un gettito stimato in circa 5,5 milioni». Quattrini che, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, saranno destinati a finanziare “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Sulla scia di Torino, anche altri importanti centri dell'area metropolitana, stanno varando provvedimenti del genere a partire da Caselle e Venaria.