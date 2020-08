Burzi: “Ora facciamo Forza Piemonte”

Alla vigilia del congresso, l'ingegner sottile del Pdl illustra la sua ricetta: partito regionale, selezione democratica della classe dirigente, investire su cultura e giovani. "Ma siamo in ritardo"

CONTROCORRENTE Angelo Burzi

Se c’è uno che vive con nessun patema d’animo l’approssimarsi del congresso del Pdl quello è Angelo Burzi. Controlla un’unica tessera, la sua, e all’esibizione muscolare antepone il confronto delle idee. «È ovvio che sono impegnato a far vincere la posizione alternativa al blocco di potere che ha finora governato il partito – spiega il leader di Progett’Azione allo Spiffero -, ma non credo che dall’esito di domenica dipendano le sorti del Pdl e del centrodestra. Almeno, non in maniera preponderante». Per i berlusconiani della prima ora – e Burzi è stato uno dei fondatori di Forza Italia in Piemonte – con tessere e congressi si cerca di rianimare un partito moribondo, un accanimento terapeutico che rischia di assestare il colpo di grazia. «I congressi vanno bene, ci mancherebbe, il problema è che arrivano troppo tardi. Sarebbero stati utili nel 2003-2004 quando l’allora coordinatore regionale Guido Crosetto li promise, salvo poi rimangiarsi tutto. Spero di sbagliarmi, ma temo che siamo in ritardo. Ciò non toglie che il partito di Alfano mi convince ed è proprio per realizzarlo che occorre un’iniezione violenta di democrazia e partecipazione. Se non rompiamo il giogo della cooptazione e le liturgie castali e cortigiane non ce la faremo a colmare la voragine tra classe dirigente e cittadini».

Al pari di Gianfranco Micciché in Sicilia e Giancarlo Galan in Veneto, anche Burzi accarezza l’ipotesi di un partito territoriale, una sorta di “Forza Piemonte” in grado di recuperare l’imprinting liberale degli esordi e, nello stesso tempo, radicato sul territorio. «Un partito regionale di stampo liberaldemocratico, fondato sulla partecipazione degli iscritti, che contratta in chiave federativa la propria adesione a una coalizione nazionale. E che soprattutto mette al primo posto le regole per la scelta della propria dirigenza: basta con le oligarchie autoreferenziali. Dobbiamo riabituarci ad apprezzare il gusto della discussione, del confronto, della dialettica politica».

Per Burzi è indispensabile investire sulla cultura e sui giovani, binomio inscindibile. «La cultura, e non la comunicazione, deve essere il fulcro della nostra azione politica. Nel breve penso a un appello rivolto alle nuove forze intellettuali, professionali e associative: una specie di chiamata alle armi delle menti migliori della città e della Regione. Abbiamo bisogno come il pane di idee, altrimenti se continueremo a cantarcela tra noi, la fine è irrimediabilmente segnata: sarà una trenodia funebre».