Congresso Pdl: tensione alle stelle

Accuse reciproche di scorrettezze: messaggi apocrifi, telefonate registrate, torpedoni di militanti. La posta in gioco è il controllo del partito di Torino. Al Lingotto 58 cabine di voto, 28 seggi elettorali

Se il buongiorno si vede dal pomeriggio la mattinata di domani si annuncia tempestosa per il congresso provinciale del Pdl torinese. A meno di ventiquattr’ore dall’apertura dei lavori, il clima è incandescente, con accuse reciproche tra le due componenti in competizione. A dar fuoco alle polveri è Agostino Ghiglia che annuncia di aver provveduto a segnalare alla polizia postale l’invio di sms contenenti l’invito a votare per la lista concorrente, quella organizzata da Vito Bonsignore: messaggi che recherebbero la firma, ovviamente apocrifa, dello stesso Ghiglia. «Una bufala – replicano dal quartier generale di via Piffetti Gian Luca Vignale, Fabrizio Comba e Carlo Giacometto, candidati rispettivamente alla poltrona di coordinatore, vicario e vice -. Si cerca di alzare la tensione e buttare tutto in caciara». E riferiscono di uno spamming di telefonate con la voce registrata di Enzo Ghigo arrivate in queste ore a gran parte dei 14 mila iscritti: una modalità che, qualora davvero utilizzata dal senatore, sarebbe illecita, poiché non rispondente alle nuove norme sulla pubblicità politica. Tutto ciò a si aggiungerebbe all’uso di strutture di partito e di personale del gruppo consiliare della Regione e della presidenza del gruppo a Montecitorio per finalità di parte, operato con gran disinvoltura dalla diarchia di corso Vittorio.

Domani è anche previsto un gran traffico su via Nizza, a causa dei torpedoni che porteranno i militanti a votare al Lingotto. Ai pullman prenotati da don Vito si aggiungono i 13 bus delle autolinee di Osvaldo Napoli (in partenza con più viaggi da Chieri, Venaria, Montanaro, Ivrea, Castellamonte, Chivasso, Pianezza, Volpiano, Giaveno). Ad attenderli 58 cabine per votare e 28 seggi elettorali. Scrutinio a partire dalle 23, risultati attorno alle due.