Ci tocca morire democristiani

Con che legge si voterà? Quale maggioranza guiderà il Paese dopo la messa in mora della politica? In un incontro promosso dall'Udc a Torino lo spettro di un grande rassemblement moderato

Avanti al centro contro gli opposti estremismi, cantava Francesco Guccini nella Genesi. Un motto particolarmente in voga nella Prima Repubblica che potrebbe tornare in auge fotografando in modo impietoso l’obiettivo recondito, e per ora incoffesabile, delle tre forze che sostengono l’attuale maggioranza di Mario Monti, Pdl – Pd e Terzo Polo. Il tema è emerso nel corso di un convegno promosso dall’Udc di Torino, al quale hanno partecipato Marco Calgaro (Udc), Guido Crosetto (Pdl) e Luciano Violante (Pd). E non a caso è stato “Rivoteremo con il Porcellum?” il titolo dell’incontro, ospitato nell’aula magna dell’Università Pontificia Salesiana della Crocetta.

Un dibattito che si inserisce in una contingenza poltica nellla quale l’attuale maggioranza tricefala sta collaborando, proprio sotto la regia dell’ex presidente di Montecitorio Violante, per varare una riforma istituzionale complessiva che preveda la riduzione del numero dei deputati da 630 a 500, la separazione delle competenze tra Camera e Senato, con quest’ultimo che diventerebbe una assemblea federale per occuparsi di questioni regionali, e una nuova legge elettorale in cui i cittadini sceglieranno, con ogni probabilità, i propri rappresentanti attraverso collegi uninominali.

Durante la conferenza ha regnato il fair play, gli oratori si chiamavano per nome, legittimandosi a vicenda. Si è parlato di nuovi sacrifici “da quando, nel 2014, saremo costretti secondo quanto pattuito con l’Europa a ridurre di 50 miliardi l’anno il nostro debito. E calcolate che quest’anno, con tutte le manovre effettuate, chiuderemo con un deficit di 20 miliardi” ha spiegato l’ex sottosegretario Crosetto, che poi si è fatto scappare: “Sarà difficile affrontare questa fase, anche perché a partire dal 2013 ci ritroveremo in parlamento una minoranza formata da grillini, Sel, Idv e Lega al 35% se non oltre”. Questo vuol dire che verrà rinnovata l’attuale maggioranza tricefala che sostiene l’attuale governo? Magari con un suo esponente candidato premier?

Probabilmente è ancora troppo presto per parlarne, anche perché su un tema i tre hanno convenuto: è altamente improbabile che si andrà a votare con gli attuali partiti e assetti anche tra un anno, quando il quadro politico potrebbe essere fortemente mutato. Intanto, però, l’ex vice sindaco cattolico si sbilancia: «Ci aspettano manovre pesantissime per ridurre il debito e il risanamento non potrà essere condotto senza coesione sociale – è la premessa – per questo ritengo sia opportuno che questa maggioranza resti tale, anche se probabilmente verrà rappresentata da altri contenitori».