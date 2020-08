Fiori d’arancio, ma non in chiesa

A Torino e in Piemonte calano i matrimoni celebrati con rito religioso. Ci si sposa meno e in età sempre più avanzata. Scendono anche le cause di nullità

Pochi matrimoni e sempre meno in chiesa. Negli ultimi 15 anni il numero di matrimoni di rito cattolico celebrati nell’Arcidiocesi di Torino si è più che dimezzato, passando da poco dai 7.100 del 1995 ai 3.100 del 2010, e lo stesso trend si è verificato anche nelle altre diocesi piemontesi. A sottolinearlo è stato don Ettore Signorile, vicario giudiziale nella sua relazione sull’attività del Tribunale ecclesiastico piemontese nel 2011, anno in cui sono state decise 133 cause di scioglimento, 109 con sentenze affermative, 24 con sentenze negative. Le cause di nullità, invece, introdotte nel corso dello scorso anno sono state 110, inflessione rispetto al 2010 e così pure le cause di secondo grado che sono ulteriormente diminuite.

«Un fatto - spiega don Signorile nella sua relazione - che può essere letto non solo come frutto di una diffusa disinformazione nelle comunità ecclesiali ancora ferme all’idea di una giustizia per privilegiati, ma anche come fenomeno indotto da fattori economici e dal costante calo del numero di matrimoni, perché in realtà - sottolinea il vicario giudiziale - ci si sposa sempre meno e in età sempre più avanzata». Quanto alle 133 cause di nullità decise nel corso del 2011, in 25 casi il matrimonio è durato meno di un anno, in 31 tra i cinque e dieci anni e in 22 oltre i dieci anni. Tra i capi di nullità, 62 appartengono alle simulazioni, le più ricorrenti sono l’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio e della prole (rispettivamente 30 e 32 casi), mentre maggiori risultano i capi di natura psicologica: 49 riguardano il grave difetto di discrezione di giudizio di una o dell’altra parte a fronte dei diritti e doveri essenziali del matrimonio e 21 l’incapacità di assumere gli obblighi del matrimonio. Infine, nel 2011 si sono conclusi tra il primo e secondo grado 237 cause pendenti contro i 281 dell’anno precedente.