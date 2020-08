Politici 2.0

C’è chi posta i suoi incontri con gli elettori, chi litiga con gli avversari, ma la maggior parte dei nostri parlamentari non ha ancora colto le potenzialità (e le regole) della comunicazione in rete. Più attivo il Pd, ma il centrodestra sta recuperando

Enzo Ghigo quando si annoia a sentir parlare di politica, cosa che gli capita piuttosto spesso, digita compulsivamente sulla tastiera del suo smartphone e posta commenti su Facebook, lasciando a un suo collaboratore il compito di aggiornare gli amici su ciò che pensa dei principali avvenimenti. Stefano Esposito lo ha scelto come terreno di battaglia, sul quale ingaggia singolar tenzone con gli odiati No Tav. Per l’assessore alla Cultura Michele Coppola è occasione irripetibile per autoincensarsi. Il rapporto tra politici e social network è indice di come è mutata la rappresentanza della democrazia in questo squarcio d’inizio millennio, dominato dalla doxacrazia, dalla dittatura dell’opinione.

Una studiosa di sociologia dei media, docente alla Sapienza di Roma, ha monitorato per un intero mese, febbraio dello scorso anno, la presenza dei parlamentari italiani sulla rete. Dal lavoro di Sara Bentivegna, diventato un libro edito da Franco Angeli, emerge un quadro, a dire il vero, non proprio brillante. Complessivamente, è presente nella websfera solo il 55,5% dei parlamentari, con uno scarto di circa 10 punti tra Camera (58,3%) e Senato (49,8%). Per dare un’idea dell’arretratezza della situazione italiana, è sufficiente porre a confronto i dati relativi all’adozione del sito – espressione più compiuta del web 1.0 e ormai superata dal web partecipativo – con quelli di paes icon caratteristiche simili (forniti dai periodici Rapporti dell’Inter Parliamentary Union): 25% vs 81%. Né va meglio sul fronte dei social network, ovvero l’ultima tentazione tecnologica prontamente adottata da circa 2 milioni di cittadini italiani. I dati registrati nel 2012 vedono i parlamentari italiani presenti nella misura del 21% contro il 70% dei loro colleghi statunitensi e il 49% degli ospiti di Westminster.

La presenza complessiva dei parlamentari in internet si distribuisce sulle diverse piattaforme confermando, anche in ambito politico, la forza di attrazione del web partecipativo: è Facebook, infatti, la piattaforma piùutilizzata, seguita a grande distanza dal sito, dal blog, da YouTube e da Twitter. Se si assume a riferimento il totale dei deputati e dei senatori, i parlamentari del gruppo del Pd - con unvalore pari al 41.6% - guidano la graduatoria dei rappresentanti approdati su Internet. Li seguono iparlamentari del Pdl (31,7%), della Lega (7%), dell’Udc (4,6%), dell’Idv (4,4%) e del Fli (2,8%).Evidentemente, tale distribuzione risente della presenza numerica dei diversi gruppi. Per rendere più chiarala propensione tecnologica dei diversi partiti può essere utile assumere a riferimento il gruppo parlamentaredi appartenenza. Ebbene, in questo caso, il 69,7% dei rappresentanti del Pd è online, seguito dal 68,6% di quelli dell’Udc, dal 67,6% dell’Idv, il 50% di Fli, il 46,1% del Pdl, il 43,5% della Lega. Con l’eccezionedel Pd, questi dati testimoniano la maggiore propensione al web da parte dei partiti minori ad esclusionedella Lega, unica formazione che ancora può contare su un’emittente radiofonica e un quotidiano.

Minore attenzione, invece, viene prestata alla presa di parola e all’interazione con gli “amici” o con i “fan”:il 22,5% non ha “mai” postato nulla sulla propria bacheca, il 28,7% non ha “mai” ricevuto commenti e il59,9% non ha “mai” pubblicato risposte. Insomma, questi dati fanno intuire una diffusa difficoltà ad essere presenti sui social network e ad attivare interazioni discorsive con i cittadini. Riguardo agli argomenti trattatinei post, si segnala una netta prevalenza della politica nazionale (il 69,7%) contro un’attenzione piùcontenuta per la politica locale (38,6%). Questo disinteresse per la dimensione locale – estraneo soltanto aiparlamentari della Lega - si giustifica alla luce dell’assenza di rapporti diretti tra eletti ed elettori inconseguenza delle legge elettorale vigente.

Per sintetizzare i diversi stili di presenza dei parlamentari su Facebook riguardo alla disponibilità ad abbracciare la cultura partecipativa del web sono stati costruiti 4 gruppi: i “dormienti” (22,2%), coloro che non hanno “mai” postato nulla nel corso del mese di rilevazione; i “pigri” (53,5%), coloro che hanno pubblicato occasionalmente post e che saltuariamente hanno interagito con gli amici; i “tradizionalisti”(11,7%), coloro che hanno pubblicato comunicati stampa e pubblicizzato gli eventi nei quali erano coinvolti; gli “intraprendenti” (12,6%), coloro che hanno pubblicato regolarmente e interagito frequentemente con i membri del proprio network. Lungo ilcontinuumche va dal conformismo comunicativo – si è su Facebook perché è di moda – all’attivismo comunicativo – si è su Facebook per prendere la parola e interagire con i cittadini – i parlamentari italiani si collocano decisamente sul versante del conformismo.

Nel gennaio 2012, 198 Parlamentari italiani risultavano iscritti a Twitter, con un incremento di oltre l'85% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (107 account). Un incremento davvero notevole che certifica il fascino esercitato dalla piattaforma di microblogging sui politici italiani. Un fascino che è cresciuto nel corso del tempo, tanto da passare dai due early adopters del 2007 (Di Pietro e Palmieri) ai 198 attuali. Tra i parlamentari approdati su Twitter, il 23,3% siede alla Camera e il 15,9% al Senato. Non si registrano significative differenze in termini di genere (gli uomini sono il 20,7% e le donne il 21%) ma vi è sicuramente uno spiccato divario generazionale (il 41,4% degli utenti ha meno di 50 anni). L’Idv è il partito che ha adottato Twitter con maggiore convinzione (il 44,1% dei parlamentari del gruppo è su questapiattaforma), seguito da Fli (36,7%), Udc (31,4%), e Pd (22,9%). I twitter users sono dunquerelativamente più giovani o in linea con l’età media dei parlamentari (56,7 anni), militanti in piccoleformazioni o in quelle dell’opposizione (rispetto alla passata maggioranza di governo).

In media, i parlamentari che dispongono di un account su Twitter sono seguiti da 2265 utenti (followers) ma tendono a seguire altri utenti con molto meno entusiasmo (323 following in media). In generale, non sono particolarmente attivi (11 tweet a settimana), sono poco retwettati da altri utenti (10 re-tweet a settimana) e poco menzionati (20 citazioni settimanali). Questo quadro presenta tuttavia significative eccezioni che riguardano soprattutto le political celebrities (ovvero i segretari di partito e le altre cariche partitiche, i capigruppo e i ministri del precedente governo) che, sebbene rappresentino appena il 13% dei twitter users, in virtù della visibilità acquisita sui media mainstream, sono i parlamentari più influenti della rete, anche se talvolta i più pigri. In Italia, oggi Twitter è protagonista di una piccola rivoluzione: divisi nella politica reale, i parlamentari presenti sulla piattaforma sembrano andare tutti d'accordo: compiaciuti dall’appartenenza al social network più à la page del momento, i nostri rappresentanti si seguono a vicenda indipendentemente dal colore politico.

Sara Bentivegna

Parlamento 2.0

Strategie di comunicazione politica in Internet

Franco Angeli, Milano 2012, pp. 224, € 26,00