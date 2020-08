Così Roma uccide il Torino Film Festival

Il cambio di date della kermesse capitolina è una notizia ferale per la rassegna subalpina. E c’è chi teme il suo declassamento a ruota di scorta (e di scarto) della Mostra di Venezia barberiana

La telenovela sul festival del cinema di Roma sembra giunta a una svolta. Le dimissioni di Gian Luigi Rondi da presidente aprono la strada alla sua sostituzione con Paolo Ferrari, già Anica e Warner, e alla nomina di Marco Müller a direttore come da tempo voluto da Alemanno e Polverini. Notizie romane, si dirà. Ma che hanno anche conseguenze torinesi e che confermano quanto Lo Spiffero aveva già scritto nelle settimane scorse.

Müller ha infatti dichiarato che il festival di Roma cambierà le date, spostandosi a metà novembre. Una notizia ferale per il Torino Film Festival che ha già annunciato le sue date nella seconda metà dello stesso mese. La sovrapposizione non può che creare grossi danni al festival torinese, che quest’anno ha potuto fregiarsi di partecipazioni eccellenti (Penelope Cruz sopra tutti) che l’anno prossimo, vista la coincidenza di date e i mezzi molto superiori a disposizione di Roma, saranno a forte rischio. Certo, competition is competition ed è normale che tra festival ci sia rivalità. Ma oltre alla differenza di mezzi Torino rischia anche di pagare l’assenza di progettazione.

GianniAmelio, il direttore che guiderà quest’anno per l’ultima volta la kermesse subalpina, ha già ampiamente dimostrato i suoi limiti sul terreno del glamour. Prova ne è che la manifestazione non ha un main sponsor e al rigore non riesce tanto a sommare il divertimento. Il Festival, però, dipende dal Museo del Cinema e più volte il suo direttore Alberto Barbera ha parlato con gli assessori Coppola e Braccialarghe facendosi carico di un progetto di festival più “festoso”. Ma adesso che Barbera è diventato direttore di Venezia tenendo contemporaneamente la direzione del Museo (con il placet non si sa quanto meditato dei due assessori), la sua testa è decisamente sulla laguna veneziana. Forse sarebbe il momento di fare qualcosa, ma pare tanto che il silenzio in atto sia la conferma di quanto quel doppio incarico rappresenti un danno per il festival torinese. Soluzioni se ne possono trovare tante, ma una sarebbe peggio del male. E cioè, per contrastare il peso di Roma, mettere il festival di Torino in orbita veneziana: una specie di Venezia 2, con gli scarti della Mostra, un declassamento per sopravvivere. A parole dicono tutti che non sarà così. Ma adesso, con i barbari (leggi: Müller) alle porte, ci scommettiamo che qualcuno lo spaccerà come un colpo di genio?