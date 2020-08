Vercelli, la Caporetto di Rosso

L'ex segretario di Forza Italia viene sconfitto al congresso provinciale del Pdl. Paga il fugace passaggio a Fli e, soprattutto, la rivolta dei giovani leoni. Pedrale canta vittoria ma Cortopassi reclama spazio

BOLSO Roberto Rosso

È andata come molti pronosticavano. Roberto Rosso, il feudatario berlusconiano in terra vercellese ha perso il congresso provinciale del Pdl (al Salone Dugentesco di Vercelli hanno votato 2.117 persone, su 3.300 iscritti). Anzi, dallo spoglio delle prime schede la vittoria di Davide Gilardino, aspirante coordinatore provinciale, appare addirittura schiacciante: oltre il 60%. Se al termine dello scrutinio i risultati dovessero confermare il trend, per Rosso si tratterebbe di una vera e propria Caporetto.

Una sconfitta scottante anche perché perpetrata da due “ragazzi di bottega” che hanno all’ultimo voltato le spalle all’antico mentore. Un suadeente e incalzant corteggiamento ha infatti convinto Gilardino, sindaco di Ronsecco, e Lillo Bongiovanni da Asigliano, titolari in proprio di circa 700 tessere, a cambiare casacca ottenendo, ma è solo un primo contentino, la candidatura a coordinatore e vice. Sebbene la regia dell’operazione porti la firma di Luca Pedrale, nei palazzi cittadini e in corso Vittorio a Torino sono in molti a sostenere che non sarà il capogruppo a Palazzo Lascaris a intestarsi il merito della vittoria. È infatti Alberto Cortopassi, consigliere regionale ex aennino il vero artefice dello showdown odierno. E, si dice, non mancherà di farlo presto pesare.