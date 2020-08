Pdl, che gran Botta per Bonsignore

Il leader dei dissidenti perde la sfida congressuale. Il partito resta nelle mani della diarchia Ghigo-Ghiglia. Grande affluenza al voto. E per gli sconfitti si avvicina l'ora della scelta: secessione?

È stato un congresso da sold out. Lunghe file di militanti e simpatizzanti si sono formate, fin dalle prime ore del mattino, negli spazi antistanti alla Sala Gialla del Lingotto dove si stavano svolgendo i lavori della prima assemblea provinciale del Pdl di Torino. Di scarso rilievo il dibattito politico – non a caso, eccezion fatta per Maurizio Gasparri e per il coordinatore regionale Enzo Ghigo nessun big ha preso la parola – dopo l'illustrazione da parte dei capilista dei rispettivi punti programmatici, tutte le attenzioni si sono concentrate sul voto dei 14 mila iscritti chiamati a scegliere il nuovo gruppo dirigente. Hanno votato oltre 5 mila tesserati. Due le liste concorrenti: quella “lealista” (al vertice regionale) capitanata da Franco Maria Botta e Daniela Ruffino e il raggruppamento messo in campo da Vito Bonsignore con il tridente Gian Luca Vignale, Fabrizio Comba e Carlo Giacometto a cercare di espugnare il coordinamento provinciale.

Dallo spoglio dei 28 seggi fin dall'inizio si profila la vittoria dell’area di Ghigo-Ghiglia, scenario confermato dal conteggio definitivo: Botta 2.657 voti (54,8%) e Vignale 2.115 (45, 1%). Un risultato che lungi dal mettere a tacere la conflittualità interna al Pdl piemontese potrebbe invece radicalizzare ulteriormente le posizioni, inducendo gli sconfitti a scelte drastiche. A partire dalla composizione del gruppo in Consiglio Regionale.