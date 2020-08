Iodice silura Anzaldi

Dicono che… Emilio Iodice, l’omeopata novarese piazzato da Roberto Cota alla guida delle Molinette sia in procinto di dare il benservito a Salvo Anzaldi, da oltre quattro anni brillante responsabile dell’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera. Cosa spinga Iodice a privarsi di un riconosciuto professionista è un mistero che i più maligni interpretano come un sacrificio che il commissario andrebbe a compiere sull’altare del nuovo direttore amministrativo, Eugenia Grillo, la quale avrebbe in mente di chiamare una sua “fedelissima”, già al suo fianco nell’era giurassica che la vedeva in Regione ai tempi dell’assessore Bianca Vetrino.