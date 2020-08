Niente conta a Novara e Alessandria

Pdl unito e lista unica nei due capoluoghi di provincia. Nastri resta in sella e la Repetti mette tutti d’accordo. Ma preoccupa la situazione di Palazzo Rosso e l'imminente scadenza elettorale

A Novara e Alessandria i congressi del Pdl sono stati celebrati all’insegna dell’unità. Nessuna sorpresa, dunque, per l’elezione dei coordinamenti provinciali. Nella città di San Gaudenzio l’accordo politico tra la componente “lealista”, fedele al vertice regionale, e l’area “dissidente” organizzata da Vito Bonsignore, si è tradotto nella riconferma di Gaetano Nastri, deputato vicino a Guido Crosetto. Il coordinatore sarà affiancato da due vice: Federico Binatti e Gianluca Godio, in modo da assicurare adeguata rappresentanza di tutte le anime del partito.

Nel capoluogo mandrogno la mediazione ha il volto di Manuela Repetti, parlamentare novese e compagna dell’ex ministro Sandro Bondi che si è parecchio speso con via dell’Umiltà per arrivare a questa soluzione. Vicecoordinatore è stato nominato il consigliere comunale e provinciale di Alessandria, Antonio Maconi, ex aennino considerato in orbita bonsignoriana. A occupare – e preoccupare – i dirigenti alessandrini sono state piuttosto le vicende di Palazzo Rosso e l’imminente scadenza elettorale. Tramontata l’ipotesi di ricorrere alle primarie per designare il candidato sindaco, la maggioranza del partito ha deciso di affidare nuovamente all’acciaccato Piercarlo Fabbio l’onere della competizione.