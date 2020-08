L’ira funesta del conte Mascetti

Lo spamming di Saitta per esternare tutta la sua contrarietĂ al progetto governativo di Bassanini-Lanzillotta che prevede il ridimensionamento delle Province. E se la prende con Bersani

Sgorgano evidenti e abbondanti le lacrime del conte Mascetti della Cisterna, alias Antonio Saitta, dalla lettera che il presidente pro tempore della Provincia di Torino ha inviato sabato alle 13 e 26, per posta elettronica, ai 1.075 esponenti del partito democratico presenti nelle 86 Province d’Italia prossime a cadere sotto la scure del ridimensionamento che il governo Monti sta preparando sulla scorta della proposta di Astrid, società di studi dei coniugi Franco Bassanini e Linda Lanzillotta.

L’inquilino di via Maria Vittoria, certamente con il conforto morale e l’aiuto concreto della sua ombra politica, la superdirigente Carlina Gatti, deve averci pensato a lungo e letto con attenzione quanto riportavano i giornali prima di decidere a esternare tutto il suo “rammarico, amarezza e profondo sconforto” nei confronti di un Pd accusato di aver abbandonato la Provincia tradizionale ed “un’intera classe di amministratori locali fino ad ora eletti dai cittadini”. Oltre che ai 1.075 amministratori provinciali del Pd (43 presidenti di giunta, 19 vicepresidenti, 26 presidenti di consiglio, 174 assessori e 813 consiglieri) Saitta-Mascetti ha inviato la sua accorata e lacrimosa lettera anche al segretario Pier Luigi Bersani e al gruppo dirigente dei democratici: una montagna di e-mail che tuttavia difficilmente potrà cambiare il corso degli eventi.

In sostanza, se andrà in porto la riforma Bassanini & Lanzillotta, in Consiglio provinciale a Torino ci saranno 29 poltrone in esubero ed i 16 che occuperanno quelle in uso presteranno “un servizio civico a titolo gratuito, salvo il rimborso spese”. E qui va fatta subito una sottolineatura. Dato che è il risparmio il motivo del ridimensionamento, occorrerà essere molto attenti proprio ai rimborsi, se si guarda ai piccoli trucchi già messi in pratica oggi da qualche avventore di Palazzo Cisterna per aggirare l’ostacolo. In via Maria Vittoria ci sarà un esubero di uffici dei gruppi, oggi spesso vuoti, si sprecheranno meno giornali, si pagheranno meno cellulari o gite sociali, come quella che ha visto 33 su 45 consiglieri andare a Roma per l’ultima assemblea generale dell’Upi, quella coincisa proprio con l'entrata in coma dell’ente.

Il conte Mascetti, che nella sua e-mail ai piddini non nasconde l’amarezza, in fondo non ha nulla da temere. Per lui la fine del mandato, il secondo, significa doversi cercarsi una collocazione altrove, la Provincia non è più nei suoi orizzonti. Prima, attraverso l’ente, secondo alcune voci si sarebbe creato un posto nella holding delle grandi opere (autostrade, tangenziali & c.) per avere più potere sia in Ativa, di cui è stato dipendente, sia in Sitaf, che è il suo grande sogno. Ma con il ridimensionamento della Provincia anche la holding sfuma.

Sono in molti ad affermare che il desiderio nascosto del conte Mascetti si chiama piazza Castello. Non molto tempo fa, alla fine dell’autunno, uno che di manovre politiche del sottobosco torinese se ne intende molto, come Giancarlo Quagliotti, giurava che “da grande Saitta vuol fare il presidente della Regione”. Se c’erano delle perplessità (sulla volontà, non sulla riuscita dell’operazione, tutta da discutere nel Pd piemontese e con gli elettori) una conferma dell’obiettivo è venuta dall’appoggio dato senza tentennamenti all’ex sindaco Sergio Chiamparino nella scalata alla Compagnia di San Paolo. La sistemazione bancaria di un candidato certamente forte per la Regione ha tolto uno scomodo concorrente per il suo miraggio regionale. Che è anche il sogno, inconfessato, della sua capo di gabinetto, portavoce, dirigente della comunicazione, delle relazioni col pubblico, delle relazioni interne ed esterne, di relazioni e progettazioni europee e internazionali. Quel “tutto” che è nelle mani di Carlina Gatti, ben contenta - nel caso – di rientrare con le fanfare e gli squilli di tromba, con una qualifica di prestigio, in quel palazzo da cui era uscita silenziosamente per seguire Saitta nell’avventura provinciale.