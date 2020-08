Congressi Pdl, domenica la rivincita

La componente bonsignoriana punta a riscattare la sconfitta rimediata alle provinciali di Torino e Vercelli. E schiera il tandem Greco-Giacometto contro il ticket Magliano-Marrone

Sette giorni per recuperare la débâcle provinciale. I “dissidenti” del Pdl piemontese puntano a ribaltare il risultato incassato nei congressi di Torino e Vercelli, conquistando almeno la guida del partito nel capoluogo regionale. Dopo aver, sportivamente, ammesso la sconfitta, i capilista Gian Luca Vignale, Fabrizio Comba e Carlo Giacometto forniscono una lettura consolatoria del voto: «I dati del congresso provinciale, chiusosi questa notte con la proclamazione di Botta a coordinatore provinciale – spiegano in una nota -, dimostrano che la nostra componente raccoglie più del 45% dei consensi».

E suonano la diana della riscossa. «Chi infatti pensava che i sette consiglieri regionali fossero solo un capannello di singoli dovrà ricredersi - sottolineano – Progett’Azione Popolari Piemontesi rappresenta quasi la metà del partito e tutti insieme, oggi più forti e convinti di ieri, siamo pronti a diventare la più grande anima del Pdl». Un risultato che manda in soffitta gli equilibri del patto fondativo: «Avvertiamo il quartier generale del Pdl: questo congresso ha dimostrato che se è finita l’era delle quote 70- 30 (Forza Italia-Alleanza Nazionale) ora ne è nata una nuova, che vede Progett’Azione Popolari Piemontese seconda protagonista con poco meno della metà degli oltre 14 mila tesserati provinciali».

Più piccato il commento di Vito Bonsignore che vede nell’esito congressuale «il superamento della ”dottrina Ghiglia-Ghigo”» e la certificazione del «fallimento di una gestione che raccoglie personalità disparate intorno al puro esercizio del potere, senza una singola alternativa politica che caratterizzi il Pdl rispetto alla Lega in Regione e alla sinistra a Torino. Anche nel dibattito, abbiamo visto e sentito poca politica – aggiunge l’europarlamentare - perché il gruppo dirigente si era concentrato sulla spiccia organizzazione della macchina congressuale, che ha voluto gestire in proprio (altra anomalia: nelle gare le regole si decidono in accordo tra i contendenti) con modalità che lasciano perplessi e che hanno prodotto anomalie “da terzo mondo”».

Secondo gli esponenti della minoranza se «è indubitabile che la vittoria sia stata conquistata con uno schieramento di forze del tutto impari è altrettanto evidente la solidità e l’energia della nostra componente, che domenica prossima - annunciano - al congresso cittadino del Pdl, si rimetterà alla prova, questa volta siamo sicuri con l’organizzazione necessaria per vincere». Per tentare di sbarrare la strada ai “lealisti” – che presentano il ticket formato da Silvio Magliano, ciellino e numero due della Sala Rossa, e da Maurizio Marrone, ex aennino e consigliere comunale di Torino – schierano Paolo Greco Lucchina, storico collaboratore di Bonsignore, e Carlo Giacometto, coordinatore cittadino uscente e consigliere a Palazzo Cisterna.