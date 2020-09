Torna il fedelissimo di Bresso

L'ex assessore De Ruggiero, passato a Sel dopo la disfatta elettorale della Zarina, è stato eletto presidente dell'assemblea provinciale del partito in quota Ferrentino

A volte ritornano. Scomparso dalla scena politica dopo l’ultima sconfitta elettorale di Mercedes Bresso, Nicola De Ruggiero per qualche mese, aveva fatto perdere le tracce di sé. Dopo due anni dal suo ultimo incarico, a capo dell’assessorato all’Ambiente di piazza Castello, è passato sotto le insegne vendoliane e proprio in Sel è appena stato eletto presidente dell’assemblea provinciale.

Ex sindaco di Rivalta, classe 1953, da sempre figura politica particolarmente vicina alla Zarina, con la quale ha collaborato anche ai tempi di Palazzo Cisterna, De Ruggiero milita ora nella corrente più moderata di Sinistra Ecologia e Libertà, quella che fa riferimento a Marco Grimaldi, Claudio Ferrentino e all’ex senatrice Chiara Acciarini. E proprio in virtù di questa appartenenza ha ottenuto quest’ultimo incarico, che il segretario Michele Curto ha deciso di offrire a una delle due minoranze interne. Secondo i maligni il suo è un parcheggio temporaneo in attesa del sotterramento dell'ascia di guerra tra le fazioni della rive gauche.