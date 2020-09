Tav-anate politiche

Prendiamo un fatto di cronaca: la drammatica caduta dal traliccio del militante No Tav Luca Abbà. A fine giornata sull’Ansa si contano 124 lanci, in buona parte commenti politici. Considerato che da lungo tempo la Tav è considerata argomento discrimine per alleanze politiche ed elettorali, proviamo a fare una mappa (stile Ilvo Diamanti de noatri) della politica subalpina.

La destra: se l’è cercata, l’opera va fatta, senza pietà

Bonino (Pdl): responsabilità morale è dei leader No Tav

Castelli (Lega): Abbà non se l’e meritata, ma cercata sì

Davico (Lega): basta giocare ai sovversivi

O. Napoli (Pdl): Abbà causa ed effetto di quanto avviene

Fassino: minore tensione richiesta da chi l’alimenta

Casini: non strumentalizzare, opera va avanti





Il centro: a favore dell’opera, ma colpiti dalla disgrazia

Cota: non strumentalizzare disgrazia

Pdl Piemonte: dispiace per Abbà, causa è cattivi maestri

Fassino episodio doloroso, ma non isolato

Siulp: solidarietà famiglia ma abbassare i toni

Sap: dispiace per Abbà, ma no strumentalizzazioni

Fiano (PD): speriamo Luca si salvi, ma opera fondamentale

Il centro-sinistra: la famosa pausa di sospensione

Esposito (Pd) senza nuovo treno, Italia tagliata fuori

De Magistris: pensiero rivolto a Luca, Governo ci ripensi

Cerutti (Sel): buona politica torni ad esercitare ruolo

Sindaci: domani al prefetto chiederanno stop

Cofferatti (PD): un dramma, escalation può indebolire protesta

Buquicchio (Idv): dialogo per evitare altre tragedie

Vendola: è il momento di ottenere una moratoria

Legambiente: sospendere espropri serve pausa di riflessione

Belisario (Idv): assenza dialogo è sconfitta per tutti

Diliberto (Pdci): tutti studi dimostrano sua inutilità

Diliberto (Pdci): contrari a quella fatta in Val Susa

Airaudo e Bellomo: sospendere allargamento cantiere

Comunità montana a Prefetto, sospendere espropri

Prc Piemonte: sospendere allargamento cantiere

La sinistra estrema: si spera nelle rivolta popolare

Ferrero (Prc): mobilitazioni anche nei prossimi giorni

Ferrero (Prc), mobilitazione davanti Palazzo Chigi e Prefetture

Ferrero (Prc): fermare la guerra contro la valle

Perino: quel che è successo è un’infamia

Agnoletto: responsabilità di polizia e ministero interno

Beppe Grillo: robe da pazzi

Cremaschi: incidente frutto occupazione militare