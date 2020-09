Sostegno alle pmi, solo sulla carta

Il bando regionale per la concessione dei "prestiti partecipativi" per le imprese piemontesi è rimasto lettera morta. Finpiemonte e Regione non sono in grado di tener fede alle promesse

L’obiettivo è dotare il sistema delle piccole e medie imprese di risorse finanziarie fresche, a tassi agevolati (e una parte addirittura a fondo perduto), per patrimonializzare le aziende in mondo da renderle più solide e competitive. Lo strumento individuato dalla Regione si chiama “Misura IV.1” ed è contenuta nel Piano Straordinario per l’occupazione: sono i cosiddetti “prestiti partecipativi”. L’iniziativa, partita sotto i migliori auspici il 20 luglio 2010, in realtà si è arenata e neppure un centesimo promesso è finito ad oggi alle Pmi piemontesi. A ricostruire nel dettaglio le tappe di questa “occasione mancata” è il consulente Fabrizio Milanesio, dello Studio Fasi, nel suo blog sulla “finanza (fu agevolata)”.

A suo tempo la Regione ha pubblicato un bando per erogare prestiti partecipativi «a fronte di un aumento di patrimonio(capitale e/o riserve), non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 1.429.000 euro, per programmi di miglioramento aziendale». L'impegno di patrimonializzazione, secondo quanto riportato sugli atti ufficiali del bando, gestito dall'organo in-house, Finpiemonte, avrebbe portato alla concessione di un finanziamento agevolato a copertura del 100% dell‘importo deliberato, nonché ad un contributo a fondo perduto, pari al 5% della quota di finanziamento erogata con fondi pubblici regionali (il 70% della cifra finanziata).

Fin qui tutto bene: asticella posta più in alto rispetto al “vecchio” DOCUP ed imprese impegnate nel programma di capitalizzazione tanto caro a Bruxelles, Basilea II, ecc. Il bando è talmente appetibile che, dopo pochi giorni dalla sua apertura, la dotazione finanziaria disponibile (18.350.000 euro) è già esaurita: delle oltre 300 domande presentate, solo 59 ottengono i fondi. Le Pmi in lista d'attesa dovranno attendere i “rientri”. Il 2 luglio 2011 tutta la carta stampata del settore, informata da Finpiemonte e Regione Piemonte, annuncia il lieto evento: «i soldi ci sono, il contratto è stato messo nero su bianco: la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, ha concesso un finanziamento da 100 milioni alla Regione Piemonte, che immetterà queste risorse fresche in favore delle misure del Piano per l’Occupazione che hanno avuto maggiore successo. In particolare - spiega il presidente di Finpiemonte, Massimo Feira, “intendiamo impiegarli per aumentare i prestiti partecipativi alle aziende”».

L'entusiasmo è dilagante: Finpiemonte riceve nuove domande da parte delle aziende. Ma l'euforia dura poco, perché con determinazione dirigenziale la Regione stabilisce che il 16 settembre 2011 scadranno i termine per la presentazione delle domande a valere sulla Misura IV.1 (Prestiti Partecipativi). Il fatto sconcertante è però un altro: «stante la natura dei fondi BEI, la quota di contributo a fondo perduto...non potrà essere riconosciuta». Inoltre, tanto per gradire, la quota del 70% del finanziamento, originariamente prevista “a tasso zero”, è aumentata all'80%, ma verrà gravata dal tasso fisso del 2,24% circa imposto dalla BEI.

Insomma, la variazione retroattiva del bando è servita. Le Pmi piemontesi riceveranno, poi, un atto di adesione con il quale verranno invitate ad accettare le nuove condizioni, impegnandosi altresì a realizzare il progetto di patrimonializzazione alle stesse condizioni previste inizialmente: «Se non foste interessati al finanziamento alternativo proposto, la Vostra domanda di accesso all'agevolazione originariamente prevista decadrà».

Con i tempi che corrono è difficile non essere affascinati da una simile proposta. E così, a inizio dicembre 2011, Finpiemonte inizia a sventolare il contratto di finanziamento da 100 milioni di €uro, stipulato con la BEI e denominato “Regione Piemonte Loan for SMEs”: di questi fondi, un primo stanziamento pari a 15 milioni di euro sarà “immediatamente” destinato ai Prestiti Partecipativi. Quando? Entro fine dicembre, poi entro fine gennaio, perché c'è qualche problema di convenzione, successivamente non prima di marzo/aprile, perché «al momento(15/02/2012, ndr) è ancora in corso la contrattazione con le banche per l’ottenimento da parte di Finpiemonte della fidejussione richiesta da BEI; purtroppo tale procedura è stata rallentata dalle attuali difficili condizioni del mercato del credito. Dopo la definizione della fidejussione, potremo fornire delle tempistiche più precise in merito alla concessione dell’agevolazione».

Finpiemonte, cioè la Regione Piemonte, malgrado si sia impegnata a vincolare in titoli a garanzia del finanziamento BEI i 18.350.000 euro dello stanziamento iniziale di fondi (che i beneficiari restituiranno in meno di 60 mesi, certamente con qualche perdita), non è in grado di rilasciare una fidejussione a copertura del debito da contrarre a favore delle Pmi. E intanto, mentre politici e funzionari pubblici fanno propaganda, le banche revocano i fidi, Equitalia emette cartelle esattoriali a raffica... e le imprese muoiono. «In Italia si può ancora fare impresa?», si chiede malinconico Milanesio.