La Lega sceglie l’anti-Fabbio

Il Carroccio designa l’attuale capogruppo a Palazzo Rosso Sarti a candidato sindaco di Alessandria. Ma le diplomazie del Pdl sono all’opera per tentare di ricomporre l’alleanza

La Lega si sfila dalla coalizione di centrodestra e correrà da sola alle prossime amministrative di Alessandria. Questa la posizione emersa domenica al congresso provinciale del Carroccio che ha confermato, presente il governatore (e leader “nazionale” del partito) Roberto Cota, il giovane Riccardo Molinari alla carica di segretario. Spetterà a Roberto Sarti, attuale capogruppo a Palazzo Rosso, issare i vessilli di Alberto da Giussano nella competizione di primavera, sfidando Piercarlo Fabbio che ha ricevuto, nelle stesse ore, l’incoronazione per il secondo mandato dall’assemblea pidiellina. Rottura insanabile? In verità, ai più attenti osservatori di cose mandrogne il pronunciamento leghista ha tutta l’aria di una mossa tattica, un modo per mettere le mani avanti, marcare il terreno in attesa dell’evoluzione del quadro politico.

Brucia ancora l’estromissione della compagine padana dalla giunta decisa da Fabbio come segno di rappresaglia per l’atteggiamento critico espresso proprio dai seguaci di Bossi sull’operato della sua amministrazioni, a partire dall’annosa vicenda dei bilanci “incriminati” dalla Corte dei Conti. Ma la politica è l’arte del possibile e, spesso, pure dell’impossibile, quindi non è affatto da escludere una ricomposizione, prospettiva parecchio caldeggiata da Cota.