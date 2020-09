Biella, tutti insieme spassionatamente

I maggiorenti locali del Pdl sotterrano le armi e puntano su Leardi, vicino a Crosetto. A Verbania confermato Cattaneo, la componente di Bonsignore si limiterà a una lista di testimonianza

Biella nel segno dell’unità. Il Pdl - dopo mesi di tensioni altissime tra la componente legata all’ex assessore provinciale Piergiorgio Fava (area Bonsignore) e quella del senatore Gilberto Pichetto (vicino al coordinatore Enzo Ghigo) - sembra aver sotterrato le armi e intrapreso un percorso unitario, coinvolgendo anche gli ex An dell’assessore comunale Andrea Delmastro (Agostino Ghiglia). Su pressione di tutte e tre le principali correnti, sarà Lorenzo Leardi, attuale consigliere regionale, a guidare il partito in questa fase di transizione e, come auspicano i maggiorenti locali, di pacificazione. Così, in modo discreto, senza dare nell’occhio ed estraniandosi dalla lotta muscolare andata in scena tra lealisti e dissidenti nelle ultime settimane, l’ex sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto piazza un’altra bandierina in un territorio nel quale il centrodestra conserva un seguito significativo, amministrando la provincia e il comune capoluogo.

Un sistema di potere che si estende fino a Cossato e coinvolge anche la Lega Nord, ma che nel 2011ha traballato pericolosamente, proprio a causa delle lotte intestine tra i capataz locali, che hanno rischiato di far saltare il banco nel comune capoluogo guidato dal sindaco Dino Gentile. «Accetto questo incarico – ha detto Leardi allo Spiffero – purché sia a tempo, ovvero fino alle prossime amministrative, con l’obiettivo prioritario di rinnovare questo gruppo dirigente». E ancora: «Ha prevalso il buon senso. Nessuno vuole mettere a repentaglio i risultati che il centrodestra ha ottenuto in questi 10 anni».

In previsione di una competizione all’ultimo voto, che a quanto pare sembra scongiurata, i tesserati nella città laniera sono saliti a 4200, record assoluto per la provincia che, grazie a questa performance ottiene la medaglia di territorio più azzurro del Piemonte. Il congresso si celebrerà a Biella Fiere: alle 10 relazione dei vertici del partito, a partire dalle 11 fino alle 21 il voto degli iscritti.

E se a Biella il Pdl sfila in modo unitario, a Verbania la componente bonsignoriana si limiterà a una lista di testimonianza capeggiata dall’assessore provinciale Lucio Pizzi. Dall’altra parte gli stati maggiori berlusconiani hanno fatto quadrato attorno al presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, candidato coordinatore, con al fianco il senatore Valter Zanetta. Capolista il presidente della provincia Massimo Nobili, seguito dal sindaco di Verbania ed ex parlamentare Marco Zacchera. Uno squadrone, che farà suo il partito a mani basse.