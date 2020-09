Ad Asti si teme l’effetto “Rosso”

Nel feudo della Armosino scemano le iniziali certezze: il Pdl locale potrebbe passare nelle mani di un pugno di giovani rampanti (guidati da una vecchia volpe ex aennina). Si vota domenica

Sulla carta l’esito è scontato. Maria Teresa Armosino non dovrebbe incontrare troppe difficoltà a mantenere la propria leadership sul Pdl astigiano. La presidente della Provincia e parlamentare, nonché uno dei “cavalli di razza” della componente Progett’Azione-Popolari Piemontesi, parte certamente avvantaggiata: controlla attraverso i suoi uomini una parte consistente delle 2.298 tessere e punta a mantenere saldamente nelle sue mani il partito attraverso la riconferma del coordinatore uscente Paolo Milano, artigiano edile della Valle Bormida, figura storica di Forza Italia ad Asti, affiancato dall’ex assessore comunale e oggi vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Maurizio Rasero. Una compagine sostenuta dalla consigliera regionale Rosanna Valle e dal sindaco Giorgio Galvagno.

A contendere la guida del partito astigiano è scesa in campo, in zona Cesarini, proprio a pochi minuti dalla scadenza dei termini, una lista di “rottura” capitanata dall’avvocato lavorista e consigliere comunale Marcello Coppo, candidato alla carica di coordinatore, e del giovane consigliere provinciale Bartolo Gabbio. Coppo, già esponente di Democrazia Cristiana per le Autonomie (come appare ancora sul sitodel Comune di Asti), in servizio elettorale permanente effettivo, con un sito web che è tutto un programma. Noto in città per essere sempre candidato a tutto e in tutte le consultazioni, pare che abbia chiesto - e non ottenuto - la carica di coordinatore o di vice (un posto, pur che sia, dicono i maligni) con la lista che fa riferimento a Paolo Milano. Passato all’atra sponda è stato candidato dagli ex An con l'obiettivo di catturare consensi anche nell'area moderata del partito. La lista, intitolata “Liberi e forti”, si pone come elemento di discontinuità con l’attuale gestione ed è ispirata dal vicesindaco Sergio Ebarnabo, ex aennino fedele ad Agostino Ghiglia, definito dai suoi supporter in modo scherzoso (ma neanche tanto) “il federale”.

L’avvicinarsi dell’appuntamento con le urne – si voterà domenica 4 marzo dalle 14 alle 21 nella sala consiliare del palazzo della Provincia – ha smorzato le certezze iniziali al punto che non pochi, tra i colonnelli della Armosino, temono il verificarsi, anche ad Asti, di ciò che è successo a Vercelli, altra provincia considerata fino a domenica scorsa una roccaforte dei “dissidenti”, con la clamorosa sconfitta di Roberto Rosso. Insomma, anche nella città del Palio ci si prepara a una contesa fino all’ultimo voto.