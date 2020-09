La riorganizzazione finisce in tribunale

Dopo il riassetto della macchina comunale c'è chi rimane in un angolo. Tra questi l'ex responsabile dello Sport, trasferita al Patrimonio. E spunta l'ombra del vice direttore generale Ferrari

Verrà ricordata come l’ultima rivoluzione di Cesare Vaciago, direttore generale del Comune di Torino dal 1998, quando il sindaco era Valentino Castellani, e oggi agli sgoccioli del mandato. Ma il riassetto della macchina amministrativa è stata soprattutto una disputa che ha visto protagonisti i mandarini di palazzo, alcuni in odore di successione, da quando si è sparsa la voce che probabilmente il sindaco Piero Fassino opterà per una scelta interna, pronti a spartirsi settori e dirigenti per acquisire una posizione di favore quando il gran capo farà le valigie. Boiardi affamati e ambiziosi, spesso potenti quanto e più dei loro stessi assessori.

Dopo la scelta dei nove membri del Codir - la cabina di regia, dei massimi dirigenti di Palazzo di Città, formata da Mauro Famigli, Emilio Agagliati, Giambattista Quirico, Giuseppe Ferrari, Aldo Garbarini, Monica Lo Cascio, Paola Virano, Sandro Golzio e Domenico Pizzala – è stato il turno dei 24 direttori.

La riorganizzazione, con tanto di codice etico per i dirigenti e impossibilità di doppi incarichi, non sembra essere stata apprezzata proprio da tutti, anzi. Nel gioco del chi sale e chi scende, che impazza sempre in seguito a questo genere di riorganizzazioni, chi sprofonda sembra essere, per esempio, Nicoletta Arena, ex direttore del settore Sport, ora relegata al Patrimonio Reddito e Associazioni, dopo anni di onorata carriera al fianco di Renato Montabone, prima, e Giuseppe Sbriglio, dopo. E’ lei - dei 24 nuovi direttori appena nominati - una delle più penalizzate, che per questo ha deciso di rivolgersi a un avvocato e trascinare il Comune in tribunale, lamentando un'evidente demansionamento.

“E’ una delle poche che non ha padrini politici – dice chi ha lavorato con lei – e non sempre la competenza viene premiata. A volte si sacrifica chi è più facile sacrificare”. E così è stata messa in un angolo. Le sue “disgrazie” sono coincise con il trasferimento allo sport del vice direttore generale Giuseppe Ferrari, arrivato dal Commercio, a quanto si dice, in seguito ai dissapori con l’assessore Giuliana Tedesco e pronto a rimodellare tutto il settore con uomini e donne di fiducia. Alla Arena è stata preferita Elisabetta De Nardo, pubblicista, con alle spalle una militanza nella Uil, l’organizzazione sindacale di stampo socialista, quindi più vicina a Ferrari, che del partito del garofano è stato un assiduo frequentatore. Sarà coadiuvata da Giuseppe Conigliaro, Sergio Enrietto e Susanna Rorato.

Sempre nell'orbita di Ferrari finisce anche Gabriella Bianciardi, spedita al Decentramento, la super dirigente che si è occupata fino a ieri con risultati non proprio brillanti di Smart City: una punizione per i tre bandi sfumati a favore di Genova?