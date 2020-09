Cota: “Alleanza ok, ma non alle elezioni”

Per il governatore la coalizione regge bene in Regione. Alle amministrative ognuno per sé. E da lunedì, chiusa la stagione congressuale, il Pdl tornerà alla carica per il rimpasto

E la nave va, diceva un tale (finito piuttosto male) nella prima repubblica. La navigazione della maggioranza regionale procede sotto costa e per il commodoro leghista non vi sono incagli all’orizzonte. Roberto Cota lo ha detto, con altre parole, nel corso della trasmissione televisiva “La telefonata” di Maurizio Belpietro su Canale 5. «La mia Giunta - ha spiegato il presidente - va avanti bene perché c’è stato un impegno comune nei confronti degli elettori e la maggioranza Lega-Pdl è quella uscita dalle urne. Noi siamo in opposizione non rispetto al Pdl nella nostra Regione, ma rispetto al governo Monti». Per questo le strade tra i due alleati si divideranno fin dalle prossime amministrative di primavera: nelle realtà in cui è avviato un percorso comune si andrà uniti, laddove (vedi Alessandria) vi sono screzi e contrasti ognuno correrà per sé, almeno al primo turno.

Ma anche la tenuta della maggioranza di piazza Castello sarà sottoposta a una verifica, a partire dai primi giorni di marzo. Chiusa la stagione congressuale il Pdl intende procedere con il riassetto della squadra di governo, oggi pesantemente squilibrata in favore della Lega. Le diverse anime pidielline su questo tema sono concordi, divergono piuttosto sulla soluzione. L’area lealista alla diarchia Ghigo-Ghiglia chiede l’ingresso nell'esecutivo del capogruppo Luca Pedrale, a maggior ragione dopo che questi ha strappato il partito vercellese dalle mani di Roberto Rosso. I sette di Progett’Azione sono tentati dal procedere verso l’annunciata crisi di giunta e non si accontentano della poltrona di vicepresidente di Palazzo Lascaris, offerta loro dalla maggioranza del gruppo. Una cosa è certa, per Cota sono in arrivo le idi di marzo e tutto può accadere.