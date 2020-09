Buon compleanno Geda

Lo scrittore che si affeziona ai personaggi dei propri libri

Più che la tecnica o la fantasia, a caratterizzare uno scrittore come Fabio Geda è la sensibilità. Non pietà, ma, più probabilmente, immedesimazione totale con i personaggi che descrive nei suoi romanzi. Il suo esordio è di soli 5 anni fa (“Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani”), da allora ogni pubblicazione è stata una sorpresa: successo di critica e di pubblico. Tra le più belle, timide e silenziose della Torino letteraria.

All’alba dei suoi 40 anni, compiuti proprio oggi, già gira lo Stivale per presentare la sua ultima fatica “L’estate alla fine del secolo”, che racconta la complicità venutasi a creare tra un vecchio, perseguitato in gioventù per le sue origini ebree, e il giovane nipote adolescente, affidato alle cure del nonno in un’estate che segnerà per sempre entrambi. E’ il primo libro dopo il successo planetario ottenuto nel 2010 con “Nel mare ci sono i coccodrilli”, la vera storia di Enaiatollah Akbari, un bimbo afgano di una decina d’anni, abbandonato dalla mamma, che se ne separa in uno dei più alti gesti d’amore che una genitrice possa compiere. Lo conduce fin oltre il confine con il suo paese e una volta in Pakistan scompare in una notte, lasciandolo solo in un luogo sconosciuto e allo stesso tempo salvandolo dalla furia dei talebani. Dopo aver attraversato il Pakistan, l’Iran, la Turchia e la Grecia approda finalmente a Torino dove inizia una nuova vita. Il libro è stato tradotto in oltre 30 paesi ed è in preparazione un film prodotto da Cattleya e diretto da Francesca Archibugi. Una storia affascinante quanto drammatica, fatta di sofferenza e sentimenti intensi. Come tutte quelle che racconta Geda, un educatore prima che scrittore, da sempre a contatto con il disagio e l’emarginazione. La stesura di un racconto che tanto ha colpito l’opinione pubblica non solo italiana, diventa il mezzo attraverso il quale l’autore promuove una Torino sempre più multiculturale, che lui immagina votata all’accoglienza.

Con Enaiat, che conobbe per caso durante la presentazione di un suo altro libro, è rimasto in contatto anche dopo la pubblicazione del libro in cui racconta la sua epopea. Lo ha seguito durante la preparazione del suo esame di maturità e tutt'oggi, a quanto pare, restano in contatto e conducono progetti insieme.

Dopo avere prestato servizio civile come obiettore di coscienza dai Padri Salesiani, ha deciso di lavorare nei servizi sociali del comune di Torino, dapprima con i minori di strada a San Salvario e, dal 2000, in case alloggio per adolescenti in prevalenza stranieri. Si occupa di disagio giovanile e dei problemi della crescita e dell’educazione dei bambini tanto che ormai da svariati anni pubblica regolarmente articoli riguardo questi argomenti su Linus e La Stampa. Vive ancora a Torino dove lavora collaborando anche con la Scuola Holden di Alessandro Baricco la Fondazione per il Libro la musica e la cultura e il Circolo dei Lettori di Torino. E’ laureato in Scienze della Comunicazione e dopo cinque anni di attività letteraria può già vantare un premio Stresa e un Grinzane Cavour, oltre a una finale allo Strega.

E quando gli si chiede di chi sia il successo quando un suo libro ottiene tanto successo risponde “E’ una vittoria dei lettori, perché fermarsi e prestare attenzione a una vicenda umana è davvero, come diceva Simone Weil, il più grande gesto di altruismo possibile nel mondo contemporaneo: prestare attenzione, prestare ascolto, senza farsi distrarre dal rumore di fondo dei falsi sogni, dei falsi bisogni”.