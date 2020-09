Niente quarantena per politici in banca

La Fondazione Crt respinge la “Carta” di Guzzetti che consiglia un periodo di decantazione prima di assumere incarichi negli enti. Un fronte bipartisan per blindare Chiamparino e Ghigo

Non è necessario sottoporre a quarantena i politici che si candidano a ruoli nelle fondazioni bancarie. La pensa così la maggioranza dei consiglieri dell’organo di indirizzo della Fondazione Crt di Torino che nella seduta di lunedì scorso ha affrontato la “Carta” redatta all’unanimità dall’assemblea dell’Acri, l’associazione che riunisce tutti gli enti azionisti dei principali istituti di credito italiani. Un documento fortemente voluto dal suo presidente, Giuseppe Guzzetti, per lasciare la politica fuori dalla porta. La questione è di stridente attualità, visto che proprio due politici a tutto tondo – Sergio Chiamparino e Enzo Ghigo – aspirano a guidare le due fondazioni torinesi, rispettivamente la Compagnia di San Paolo e, appunto, la Crt.

Tra i più convinti assertori dell’opportunità di un pronto recepimento delle indicazioni dell’Acri è Enrico Grosso, docente di Diritto costituzionale presso l’Ateneo subalpino, designato nel board di via XX Settembre dalla Provincia di Torino, che, infatti, ha sollevato la questione in consiglio. Per contrastare le tesi del giurista è sceso in campo un fronte bipartisan, capitanato da Franco Amato, membro del cda, e dall’ex assessore comunale Elda Tessore. Entrambi, curiosamente, di estrazione socialista, tra i principali supporter dei due candidati alla presidenza delle fondazioni. Amato, fin dai tempi dell’esordio in politica di Ghigo ha svolto il ruolo del “consigliore” e di sherpa dell’esponente berlusconiano, fino a seguirlo in piazza Castello durante il secondo mandato nelle vesti di direttore regionale. Tessore, amministratrice di lungo corso prima nelle giunte della prima repubblica e poi super assessore alle Olimpiadi, è da sempre legatissima all’ex sindaco.

La discussione, spesso volta a disvelare il filo di ipocrisia di certe argomentazioni – “C’è qualcuno che forse pensa di provenire dal pianeta Papalla e non invece, com’è avvenuto, a seguito di precisi accordi politici” -, si è risolta nel rinvio alle calende greche. La “Carta” non è vincolante e sarà oggetto del confronto all’assemblea nazionale di giugno prossimo. Quindi, strada sgombra per i due rutilanti politici avviati a siglare il secondo tempo di quella “concordia istituzionale” che ha retto per circa un decennio i rapporti tra il Comune di centrosinistra e la Regione di centrodestra.