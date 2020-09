Grugliasco, purghe dopo le primarie

Nel Pd c'è chi teme la resa dei conti. I consiglieri legati a Laus sono nel mirino e qualcuno non verrà ricandidato. Intanto un democratico si avvicina ai Moderati (ma è solo un trucchetto)

A Grugliasco se ne parla da quando si sono concluse le primarie: come si comporteranno i vincitori nei confronti dei vinti? L’atmosfera che si respirava nei giorni immediatamente precedenti alla consultazione interna al centrosinistra non lasciava presagire nulla di buono: nervi a fior di pelle, accuse reciproche e la sensazione che non sarebbero stati fatti prigionieri. Come noto a trionfare è stato Roberto Montà, candidato vicinissimo al sindaco, già assessore al Bilancio e in procinto di sedere a Palazzo Civico dopo 12 anni trascorsi in giunta sotto tre differenti mandati.

Ora c’è chi teme la resa dei conti interna al Partito democratico. “Adesso scegliamo noi chi candidare” avevano detto all’indomani del successo i vincitori; e i “lausiani” cioè la pattuglia di attivisti legati al consigliere regionale Mauro Laus, hanno iniziato a vedere nero. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 4 marzo. I cinque consiglieri nel mirino intendono tutti tornare a sedere nell’assemblea cittadina: si tratta di Rocco Marfulli, Domenico Palomba, Monica Colonna, Nunzio Forgione e il candidato delle primarie Salvatore Amarù. Ma è difficile ci sia spazio per tutti: per Amarù, per esempio, sarebbe il quarto mandato, un ottimo motivo per chiedergli-imporgli un passo indietro. Anche Marfulli rischia grosso, dopo il protagonismo manifestato nei giorni precedenti le primarie, mentre per Colonna, Palomba e Forgione dovrebbe essere più semplice entrare in lista. Per dirimere queste e altre questioni, era programmato un incontro ieri tra Laus, il sindaco Marcello Mazzù e il candidato del centrosinistra Montà, che però è saltato all’ultimo momento. Staremo a vedere. Intanto, nell’ultimo consiglio Antonio Pasqualino è passato dal Pd al Gruppo Misto, ma alla base di questa scelta non ci sarebbe nessun dissidio con il suo partito: solo una scelta strategica. Alle amministrative, infatti, dovrebbe candidarsi con i Moderati, dove le possibilità di elezione sono decisamente più elevate. Uno dei tanti escamotage per restare tra gli eletti.