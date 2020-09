Presunti brogli al congresso pidiellino

Armosino invia una lettera di fuoco alla segreteria nazionale e Bonsignore parte per una missione romana con Comba. Il clima è caldissimo, gli sconfitti chiedono l'annullamento del voto

IN FORSE i risultati di domenica

Il fair play non ha retto che qualche manciata di ore, il tempo necessario a elaborare l'inattesa batosta da parte degli sconfitti. Il Pdl di Torino, a quattro giorni dall’incoronazione di Franco Botta e alla vigilia della contesa cittadina, è nel pieno della bagarre. L’area soccombente, quella che fa riferimento alla deputata Maria Teresa Armosino e all’europarlamentare Vito Bonsignore, accusa ora senza mezzi termini di brogli i vincitori.

Non sono stati rispettati i patti, gli scatoloni contenenti le schede sono stati aperti al termine della prima conta, anziché lasciarli sigillati per verificare i numeri il giorno seguente. E poi che bisogno c’era di inviarli in fretta e furia a Roma, giacché è del tutto inverosimile che Maurizio Gasparri in persona possa aver chiesto di trascorrere le proprie serate a ricontare i voti dell'assemblea torinese. C'è puzza di irregolarità lontano un miglio, sostengono gli sconfitti. A partire dalla discrepanza tra l'elenco ufficiale degli iscritti, comunicato dal "nazionale" e quello presente ai seggi al momento del suffragio: quasi 1.300 nomi scomparsi e solo successivamente, dopo le proteste, riammessi alle operazioni di voto.

Le polemiche infuriano e avvelenano una competizione nella quale i toni sono sempre stati altissimi. Il rischio di un default politico a questo punto inizia a materializzarsi con forza. Armosino, che oltre a essere stata la vice presidente del Congresso è membro del comitato di garanzia del partito, in queste ore ha inviato una lettera di fuoco alla segreteria nazionale, indicando in Augusta Montaruli, pasionaria nera e fedelissima di Agostino Ghiglia, la principale responsabile di pesanti scorrettezze e irregolarità. Un’azione ulteriormente rafforzata dalla missione odierna n via dell’Umiltà, quartier generale romano del Pdl, di Bonsignore e Fabrizio Comba per esporre una dettagliata relazione su quanto accaduto, probabilmente ricevuti da Denis Verdini in persona, che da tempo coltiva ottimi rapporti politici on l’europarlamentare di Bronte e altrettanto pessimi con Enzo Ghigo.

A questo punto il rischio che il congresso cittadino di domenica finisca nel caos - o addirittura possa saltare - è tutt’altro che remoto, e non solo per le tensioni che si stanno acutizzando, ma anche perché l’organizzazione non deve essersi accorta che proprio domenica è il giorno clou di Expo Casa e che gli iscrtitti del Pdl saranno costretti a una tortuosa gimcana tra i diversi ingressi del Lingotto, prima di poter fare il loro dovere di militanti.