Il compañero Saitta flirta con la Cgil

Abbacinato dalla sua battaglia “Sì Prov”, il presidente di via Maria Vittoria porta la sua benedizione al convegno del sindacato della Camusso. A quarantott’ore dalle elezioni della Rsu

Nel momento in cui, nella sua battaglia personale per la sopravvivenza della Provincia di Torino, viene ignorato contemporaneamente dal premier in carica, Mario Monti, dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e dal segretario nazionale del suo stesso partito, Pier Luigi Bersani, il conte Mascetti della Cisterna, al secolo Antonio Saitta, si rifugia fra le braccia possenti di Susanna Camusso & compagni locali. Solo in questo modo si spiega la presenza dell’inquilino di via Maria Vittoria al convegno che domattina, nell’auditorium del Palsaitta di corso Inghilterra, chiuderà la campagna elettorale della Cgil per le elezioni della Rsu in Provincia in programma da lunedì a mercoledì. Tema dell’incontro: “Provincia, quale futuro?”.

Mossa, almeno per i tempi, per nulla imparziale che non può che suscitare sconcerto e perplessità tra il personale, già è sufficientemente scosso sul suo destino per la temuta entrata in coma dell’ente, universalmente giudicato come inutile soprattutto per il costo della macchina politica che lo circonda, ormai ridotto a gettonificio per pensionati e trombati. Resta discutibile questa ennesima uscita per perorare un tema che il governo mostra di considerare già superato. In sostanza una posizione, quella di Saitta, “Sì Prov” tanto simile, per valenza politica, a quella “No Tav”.