Testa e croce del commercio

C'è davvero qualcosa che non va se anche coloro che dovrebbero essere la naturale "constituency", ovvero il pubblico amico di questa rubrica, davanti all'ipotesi di lasciar fare al mercato si fanno prendere dalla sindrome nimby (not-in-my-back-yard, non nel mio cortile). Dando l'ennesima dimostrazione che, come ha scritto un fine osservatore, "i socialisti vogliono il socialismo per tutti gli altri, ma il capitalismo per sé stessi, mentre i capitalisti vogliono il capitalismo per tutti gli altri, ma il socialismo per sé stessi".

Nella fattispecie, i "capitalisti" contagiati dal virus del socialismo quando ad esser toccati sono i loro interessi sono l'Associazione Commercianti ed Esercenti del Pinerolese e i titolari dei negozi storici di Piazza CLN a Torino. I primi domenica scorsa han comprato un'intera pagina (la 57) della Stampa per mandare una lettera aperta al Governo Monti, in cui gli chiedono di rivedere la liberalizzazione degli orari e cancellare «la libertà di fare sconti, saldi, vendite straordinarie», e tutto questo - con un incredibile non sequitur - «anche a tutela e garanzia dei nostri clienti» (scrivono proprio così: vietate gli sconti nell'interesse dei clienti).

I secondi sono stati messi in ginocchio dall'allineamento dei canoni d'affitto a prezzi di mercato: mentre fino a qualche tempo fa la proprietà dei negozi era dell'INPS, da cui - in quanto ente pubblico - il Comune poteva ottenere l'applicazione di prezzi politici per i negozi in questione, ora che l'intero stabile è stato ceduto a un privato, questi chiede prezzi molto maggiori, che i negozianti non ce la fanno a sostenere. E in un articolo uscito sulla Stampa di mercoledì (che ha ripreso affermazioni già pronunciate nell'agosto scorso), si sono lamentati che nessuno abbia «difeso noi negozianti dalla furia dei privati che hanno comprato l'intero stabile», manco l'acquirente avesse puntato la pistola alla tempia all'INPS. Fino a poco tempo fa, grazie all'affitto a prezzo di favore, «vivevano tranquilli», ora non più e la cosa li fa molto arrabbiare.

Non è certamente facile per i commercianti sopravvivere a questi tempi di grave crisi, e proviamo un forte senso di vicinanza umana a chi si vede costretto a chiudere i battenti o a tirare comunque oltremodo la cinghia, dopo anni di onorata carriera, onesti guadagni, e amore per il proprio lavoro.

Però «mi è caro amico Platone, ma più cara la verità»: invocare la mano dello stato da parte dei commercianti è comprensibile, ma resta a nostro avviso inaccettabile. Proviamo a spiegare perché.

In primo luogo, fare l'imprenditore è bellissimo: non hai capi, puoi plasmare la tua attività a tua immagine e somiglianza, e se va bene puoi fare molti soldi. Però se scegli di fare l'imprenditore, devi accettare una condizione fondamentale: il rischio d'impresa. Cioè se va male, non necessariamente per colpa tua, devi mettere in conto che ci puoi rimettere dei soldi, e chiudere. Altrimenti, è troppo comodo: quando gli affari vanno bene, tu ti intaschi i guadagni; quando vanno male, chiami qualcun altro a pagare il conto. In pratica: testa vinci tu, croce perdono gli altri.

Poi, i negozianti di Pinerolo e Torino non dicono che, se si iniziassero a ridurre i pazzeschi oneri burocratici e fiscali che gravano su di loro, sarebbe già un po' più facile resistere alla concorrenza della grande distribuzione o all'aumento degli affitti. Chissà se è perché a quegli oneri si sono assuefatti, o perché sono sottoposti all'implicito ricatto della politica: non possono attaccarla, nel momento in cui le tendono la mano in cerca d'aiuto (in entrambi i casi, uno scenario deprimente).

Inoltre, è il caso di sfatare il mito radical chic che piccolo è meglio di grande, piccolo uguale valoroso eroe della patria che si oppone all'avanzata dei barbari, grande uguale capitalista cattivone e senza scrupoli. Che colpa ne ha la grande distribuzione di essere grande, e praticare prezzi bassi? Perché non considerare l'ipotesi che sia diventata grande perché soddisfaceva molto bene le esigenze dei clienti? Del resto, incuranti delle iniziative dei nostri politici, dalla Pdl Ambrogio (che ha proposto al Consiglio Comunale di Torino una mozione per porre sotto tutela i negozi storici, manco a dirlo approvata da tutti i presenti, salvo i grillini, astenuti, e il radicale Silvio Viale, unico contrario), al leghista Cota (che, fedele all'allergia di tante Regioni per la liberalizzazione del commercio, ha tra le altre cose bloccato una serie di nuove aperture di centri commerciali), tutti noi, e soprattutto chi ha più di difficoltà a far quadrare i conti, ogni giorno dimostriamo il nostro favore per i grandi shopping center, continuando ad andarci a fare la spesa.

Questo non vuol dire che la chiusura del piccolo esercizio di vicinato sia qualcosa di irrilevante. È evidente che un centro senza negozi è un centro che muore, e un centro con negozi indipendenti sostituiti da punti vendita delle grandi catene è un centro con meno varietà. Ma siamo sicuri che i nostri politici conoscano la formula magica di quanti negozi siano il numero giusto, e di quale varietà, e quali prezzi debbano praticare? Non sarebbe meglio puntare sull'inventiva, su piccole associazioni di commercianti che si mettono in comune per le forniture in modo da spuntare prezzi migliori, su nuovi investimenti per indovinare nuove esigenze della clientela, su un po' di spirito imprenditoriale per escogitare un modo per rimanere sul mercato, come del resto accade un po' in tutte le città del mondo?

E ancora: perché la chiusura è vista come irreversibile? Se poi il centro ci pare troppo deserto, nulla ci vieta di tornare ad aprire negozi, e sin d'ora nulla ci vieta di andare a fare la spesa nei piccoli negozi non solo perché più comodi, ma anche allo scopo preciso di sostenerli e prevenirne la chiusura. E comunque, per negozi che chiudono, altri come Eataly aprono in grande stile: o forse Eataly va bene perché guai a toccarla, anche se ormai è una catena anche lei, mentre le multinazionali non vanno bene per definizione?

Dopo tutto, chi sono i politici per vietare a due soggetti che liberamente vogliono addivenire ad una transazione, di farlo al prezzo, nei luoghi e negli orari che le due parti ritengono opportuni? È chiaro che comprando dall'uno danneggio l'altro perché non compro da lui, ma questa è l'essenza della concorrenza: in una certa misura è spietata, ma è il sistema che costringe i produttori ad innovare e ridurre i prezzi, a tutto vantaggio del consumatore. E poi l'alternativa è che il venditore sia uno solo, come nelle economie dei regimi totalitari, ma l'ultima volta che abbiamo controllato non erano finiti tanto bene.

Infine, bisogna considerare qualcosa che a prima vista non si vede: i prezzi politici che erano praticati dall'INPS a Torino, o i mancati sconti, non sono gratis. Sono invece, nel primo caso, soldi dei contribuenti, compresi quanti faticano a far quadrare i conti, che per decenni l'INPS ha fatto finire dritti dritti dalle loro tasche a quelle dei negozianti; nel secondo, soldi che i consumatori (anche qui, con danno soprattutto dei più deboli) pagano in più rispetto a quel che pagherebbero senza interferenze politiche. Ma chi l'ha detto che i negozianti meritano più dei poveri consumatori (e dei consumatori poveri)? chi l'ha detto che i soldi nostri che l'INPS ha regalato ai commercianti non sarebbero stati meglio spesi o investiti, se ce li avessero lasciati in tasca?

Purtroppo, però, quando lo stato inizia a elargire vantaggi e aiuti, oltre a nuocere gravemente alla salute dell'economia, crea dipendenza, ed è quasi impossibile che ritragga la mano; quando lo fa, poi, genera inevitabili recriminazioni, vedi alla voce taxisti, farmacisti, professionisti, e appunto commercianti. Eppure, non è mai troppo tardi per iniziare ad avere uno stato che ci tratti da adulti, e ci consenta di andare avanti con le nostre forze, senza farci da chioccia "dalla culla alla tomba". Perché, anche se "non si vede", nella tomba lo stato-chioccia ci spedisce anche la nostra libertà.

