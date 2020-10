Caos Pdl, arriva un commissario?

Bonsignore e soci denunciano brogli e chiedono di invalidare l'esito del congresso provinciale di Torino. Il "caso" è stato al centro di un summit con i maggiorenti nazionali

Il congresso provinciale del Pdl torinese assurge a “caso nazionale”. L’esito delle urne di domenica scorsa, che ha visto prevalere per un pugno di voti – circa 500 – l’area “lealista” al vertice regionale, è contestato dalla componente “dissidente”. Troppe le irregolarità accertate per credere che un simile guazzabuglio sia frutto di semplice distrazione o di inciampi organizzativi. Elenchi di iscritti incompleti, scatoloni con le schede volatilizzati, verbali incongrui. Insomma, qualche pasticcio deve essere successo se, come riferisce un testimone oculare, terzo in tale querelle, «è stupefacente che politici così scafati non si siano accorti di quanto stava capitando sotto il loro naso».

“Brogli” denunciano all’unisono Gian Luca Vignale, il candidato coordinatore sconfitto da Franco Maria Botta, Maria Teresa Armosino, nella duplice veste di leader dei “dissidenti” e di vicepresidente del congresso, e Vito Bonsignore, capataz della compagine ribelle, fino alla vigilia del voto certo di avere la vittoria in tasca. Ed è proprio l’europarlamentare, accompagnato dal parlamentare vercellese Roberto Rosso e dal consigliere regionale Fabrizio Comba, ad aver portato sul tavolo di via dell’Umiltà il dossier torinese, preso immediatamente in carico dal responsabile del tesseramento Gregorio Fontana e dal triunviro Denis Verdini.

Il “caso Torino” era già stato al centro del confronto tra i big del partito (La Russa, Gasparri, Quagliariello, Cicchitto e Verdini) e Silvio Berlusconi, impegnati in una lunga riunione convocata a via del Plebiscito proprio per fare il punto sulle decine di liti domestiche provenienti dalle assise di tutto lo stivale. Il Cavaliere ha prestato alle vicende subalpine l’attenzione che solitamente riserva alle questioni di partito: nessuna. Saranno quindi i colonnelli a dover sbrogliare la matassa: ratificando, dopo una verifica di prammatica, il responso oppure invalidando il congresso e accompagnando tale decisione con la nomina un commissario “super partes”. Al momento, tutte le ipotesi sono ugualmente credibili e possibili. La sensazione è che, a Roma, si voglia attendere il congresso cittadino di domenica prossima, sperando che l’eventuale affermazione di Bonsignore & soci possa riequilibrare i pesi e stemperare la tensione. Si vedrà.