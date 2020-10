L’alternativa è una Tav formato mignon

Bonsignore rompe l’incantesimo: l’attuale progetto non è realizzabile. Alta velocità solo da Susa alla Francia, l'altra parte del tracciato resterà sulla linea storica. Il resto non è fattibile

«Sulla Tav è tempo di dire la verità, e cioè che si realizzerà il tunnel con caratteristiche di alta velocità dalla Francia solo alla nuova stazione internazionale di Susa, dopodiché fino a Torino si procederà sulla linea storica con qualche piccolo adeguamento impiantistico, senza toccare i comuni della bassa valle». A scombinare le posizioni e rompere gli schieramenti, molto ideologici tra favorevoli e contrari all'opera è l’europarlamentare del Ppe, Vito Bonsignore.

L'esponente pidiellino, da sempre, diffidente in merito al progetto e ai tempi della sua realizzazione aggiunge che è inutile fomentare gli animi quando è chiaro che la linea com'è attualmente definita dalle istituzioni non ha alcuna possibilità di essere concretamente attuata. «L’unica cosa che realisticamente si farà ed è l'unica cosa sulla quale si può trovare un grande consenso tra i cittadini e la Valle è il tunnel transfrontaliero, il resto non è attuale, non è fattibile, non ci sono i soldi per farlo e non serve allo sviluppo futuro».

L’Osservatorio tecnico di Mario Virano, conclude Bonsignore, «ha fatto un buon lavoro, ma ha puntato su un mega progetto che non servirà al futuro del Piemonte e dell’Italia. Il dialogo dunque deve riprendere sulle basi concrete di ciò che si può e si deve realizzare, e cioè il tunnel da Susa alla Francia, spiegando però ai cittadini della pianura e della bassa valle che non saranno interessati dal progetto. Per questo è necessario che i vertici delle istituzioni piemontesi promuovano un tavolo di confronto con tutti gli interessati al fine di chiarire fino in fondo i termini della questione».

La presa di posizione di Bonsignore ha immediatamente scatenato la reazione di Stefano Esposito, il parlamentare democratico da sempre favorevole alla Tav. «Bonsignore non smette mai di stupire. Dopo aver per mesi lavorato contro la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, a livello locale e nel suo ruolo di parlamentare europeo, quest’oggi scopriamo dalle sue dichiarazioni che, invece, condivide la realizzazione del tunnel di base fino a Susa e che ritiene non necessario intervenire in futuro sul resto del tracciato. Ora, prendendo atto con soddisfazione di questa mezza metamorfosi, vorremmo aiutare l’inorevole a completare la stessa: infatti, l’alquanto maldestro tentativo di mutare la propria posizione non è certo finalizzato a voler dire la verità ai Valsusini (verità che tutti i sostenitori dell’opera spiegano non da oggi), ma esclusivamente a cercare di raggiungere l’obiettivo che più gli sta a cuore. Obiettivo che non corrisponde all’interesse della comunità piemontese, infatti, con la sua uscita tenta di dimostrare l’inutilità della piattaforma logistica di Orbassano, provando ancora una volta a rendere Torino e la sua Provincia ininfluenti rispetto alla possibilità di diventare il vero polo logistico del Nord Ovest».

«Questa posizione non passerà – afferma Esposito - e suggerisco a Bonsignore, oltre a informarsi su che cosa prevede il progetto del “fasaggio”, a chiedere che cosa ne pensano i sindaci dei Comuni tra Avigliana e Torino, per esempio Collegno, della sua balzana idea di realizzare un moderno tunnel di base e una nuova infrastruttura solo fino a Susa, facendo passare i treni merci all’interno dell’attuale linea che taglia in due città e paesi, e che in una prospettiva di qualche decennio costringerà a tenere i passaggi a livello chiusi ogni 4-7 minuti».