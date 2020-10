Congresso con omaggio a Expocasa

Sale la tensione in vista dell’appuntamento di domenica. I lealisti del Pdl a quanto si vocifera offrono un ingresso gratuito alla rassegna commerciale in cambio del voto a Magliano-Marrone

Congresso più visita a Expocasa. È questo il pacchetto all inclusive che la componente lealista del Pdl torinese starebbe proponendo agli iscritti per invogliarli a recarsi domenica prossima all’assemblea cittadina del partito. Ovviamente, previa garanzia di votare “bene”, ovvero per Silvio Magliano e Maurizio Marrone, candidati dal vertice regionale al coordinamento di Torino città. Dopo la serqua di sms apocrifi diffusi alla vigilia del congresso provinciale e rieditati in queste ore, si cerca di strappare il consenso regalando ingressi omaggio all’esposizione commerciale che si svolge contemporaneamente al Lingotto, negli spazi attigui alla sala riservata all’happening pidiellino?

Da corso Vittorio, dov’è impegnato nel rush finale di telefonate agli “amici”, Magliano cade dalle nuvole e dichiara di non essere a conoscenza di alcuna attività “promozionale”: «Mi sembra una cosa assurda», dice allo Spiffero l’esponente ciellino, anche se non metterebbe la mano sul fuoco garantendo per altri: «La competizione è esasperata, magari qualcuno è disposto pure a fare carte false per essere eletto. Ma escludo che sia un’iniziativa nostra: garantiamo la massima regolarità».

Una cosa è certa: nella giornata di ieri è stato acquistato uno stock di biglietti, ottenendo peraltro un considerevole sconto sul prezzo ordinario di 7 euro (si dice ridotto a 4 euro cadauno). E se vengono alla mente le scarpe spaiate e i pacchi di pasta delle campagne elettorali dell’armatore Lauro di cinquant'anni fa, non è chiaro come i promotori di un simile incentivo – ove fosse accertato – possano verificare il voto dei beneficiati. Fotograferanno la scheda vergata nella cabina elettorale?