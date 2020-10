Napolitano al Parco

Dicono che… salvo imprevisti dell’ultima ora (la minaccia di contestazioni dei No Tav condizionerà fino all’ultimo il programma), nell’agenda del presidente della Repubblica Napolitano, domani a Torino, è prevista la visita all’Environment Park. Un appuntamento, pare, fortemente voluto dal sindaco Fassino tornato in ottimi rapporti con l’ex parlamentare Mauro Chianale, presidente del parco tecnologico. Un segnale in controtendenza rispetto all’era Chiamparino che considerava Envipark un carrozzone.