Armosino vince il Palio di Asti

La presidente della Provincia con il 57,8% mantiene saldo il feudo. Il congresso Pdl sancisce la spaccatura tra ex di Forza Italia ed ex An. Buon risultato per gli sfidanti guidati da Coppo

I timori della vigilia si sono rivelati infondati. Ad Asti non si è verificato l'effetto "Rosso", successo a Vercelli dove il leader storico locale - l'ex sottosegretario Roberto Rosso - è uscito con le ossa rotte dalle urne di partito. La città del palio resta un feudo di Maria Teresa Armosino. Al congresso provinciale del Pdl è in pratica l'ex Forza Italia che fa capo alla parlamentare e presidente della Provincia e alla consigliera regionale Rosanna Valle a confermarsi con posizioni di forza alla guida del partito astigiano. I 1.176 iscritti (su 2250) che si sono recati al voto hanno assegnato la vittoria alla lista capitanata da Paolo Milano, coordinatore uscente, con il 57,8% dei consensi (680 voti). Sarà affiancato dall’ex assessore comunale e oggi vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Maurizio Rasero.

Lo sfidante Marcello Coppo, a capo di una lista di ex aennini "benedetta" dai diarchi regionali Ghigo e Ghiglia, ha ottenuto il 42,2% dei voti (496 preferenze). Si rafforza così la roccaforte della componente di Progett’Azione che ora farà pesare il successo ottenuto sul campo già nella formazione della lista che sosterrà la candidatura a primo cittadino di Asti di Giorgio Galvagno, sindaco pidiellino uscente.