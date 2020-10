Pdl, la vittoria mutilata di Ghigo

La componente “lealista” bissa il successo anche al congresso cittadino. Ma il partito è spaccato a metà. Ora la battaglia si trasferisce in Consiglio Regionale. Guai in vista anche per Cota

Due a zero. La componente "lealista" dopo aver conquistato il coordinamento provinciale, a soli sette giorni di distanza, fa il bis e vince il congresso cittadino di Torino. La rivincita tanto auspicata dai "dissidenti" non vi è stata, anche se il partito che esce dalle urne è spaccato quasi nettamente a metà. Molto alta l'affluenza, quasi quattromila i voti validi (3.941 su 9.650 aventi diritto): Silvio Magliano e Maurizio Marrone strappano il 54,81% (2.160), mentre gli sfidanti Paolo Greco Lucchina e Carlo Giacometto si fermano al 45,19% (1.781 preferenze). Un risultato che, sommato a quelli registrati nelle altre province, segna un pesante arretramento di Vito Bonsignore, il leader che più di tutti ha pinto per ingaggiare la prova muscolare.

La diarchia Ghigo-Ghiglia ottiene dunque una nuova vittoria, a una settimana dal congresso provinciale che ha incoronato Franco Maria Botta e Daniela Ruffino, il cui esito è però contestato dal ricorso presentato da Gian Luca Vignale. Ma il partito berlusconiano è esulcerato, tribalizzato, a Torino come nel resto della Regione diviso in due schieramenti ormai al limite della convivenza: un quadro che lancia ombre sinistre sulla tenuta della rappresentanza azzurra a Palazzo Lascaris. Non è difficile profetizzare che le tensioni interne al principale partito della maggioranza si scaricheranno sugli assetti regionali. Con conseguenze, queste sì, difficilmente prevedibili.