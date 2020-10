Di Pietro striglia i capataz litigiosi

Il leader Idv sbotta all’ultimo direttivo nazionale: “Non voglio più sentire parlare di Cursio, Buquicchio e Porcino” e annulla la visita a Torino. Partito nel caos e militanti sempre più frastornati

ESAUSTO Di Pietro con Cursio e Buquicchio

Riformisti o massimalisti? Cresce il disorientamento nel popolo dell’Italia dei Valori piemontese, dopo l’ultima giravolta inscenata dal leader nazionale Antonio Di Pietro, da ministro del “fare” a leader del “protestare”, da poche ore diventato anche No Tav. I dirigenti locali lo hanno ossequiosamente seguito a ruota, anche questa volta, geneticamente allineati al capo e pronti “a fare a gara per tentare di giustificare e dimostrare ogni nuova tesi partorita da Di Pietro” ammette sarcasticamente un dirigente che per evitare di essere risucchiato nel far west preferisce rimanere anonimo. Un partito che in Piemonte è ormai senza timone, con il segretario regionale Luigi Cursio screditato dai coniugi Buquicchio e finito sotto la tutela interessata di Gaetano Porcino non è più (e probabilmente non lo è mai stato) una guida politica sul territorio regionale e soprattutto non è un interlocutore per i vertici nazionali, se è vero che durante l’ultimo direttivo nazionale è stato proprio Di Pietro a dire che “del Piemonte non mi voglio più interessare, non ne voglio più sapere di Cursio, Buquicchio e Porcino”, stremato ddalla conflittualità perenne, tanto da annullare anche la visita a Torino prevista per il 26 marzo, quando avrebbe dovuto far visita agli studenti dell’istituto Alfieri.

Quello ricevuto venerdì al direttivo nazionale, è stato l’ultimo schiaffone incassato dal segretario regionale Cursio, dopo essersi sentito rispondere anche dal Consiglio comunale di Torino che il proprio provvedimento nei confronti di Giuseppe Sbriglio era da considerarsi nullo e che l’ex assessore allo Sport della giunta Chiamparino, secondo i regolamenti dei gruppi consiliari, avrebbe continuato a svolgere il ruolo di capogruppo, con buona pace di Giovanni Porcino, figlio del deputato Gaetano, fuori dal gruppo Idv dopo i contrasti con Sbriglio all’indomani delle elezioni comunali. E’ in questo contesto che inizierebbero a registrarsi forti mal di pancia all’interno di molti dipietristi della prima ora, esausti per le liti interne che durano ormai da oltre due anni, e frastornati dall’assenza di una linea politica, sia a livello nazionale e sia locale. Amministratori giovani e d’ispirazione liberal come l’assessore al Bilancio in Provincia Marco D’Acri o l’ex capogruppo di Palazzo Cisterna Roberto Barbieri, da sempre favorevoli all’alta velocità e ora disorientati per le recenti esternazioni di don Tonino, ma soprattutto per la china politica che sta prendendo il partito. Ma c'è chi è pronto a scommettere che cambieranno anche loro idea nel giro di qualche giorno.