Se la cultura è troppo di Braccialarghe

Oltre 100 mila visitatori a Palazzo Madama per la Madonna con Bambino di Michelangelo. Ma perché esporla gratis? E il Comune alla fine ci rimette 50 mila euro

MADONNA COL BAMBINO

Centomila visitatori hanno ammirato la Madonna col Bambino di Michelangelo Buonarroti, esposta dal 7 dicembre dello scorso anni al 12 febbraio 2012 alla corte medievale di Palazzo Madama. Un successo per Torino e per il sistema cultura nel suo complesso, che l’amministrazione, però, non ha saputo capitalizzare al meglio, anzi. Per poter esporre l’opera, il Comune ha speso 56 mila euro, dei quali 40 mila sono stati versati alla Fondazione Casa Buonarroti di Firenze, proprietaria del disegno, e 16 mila sono serviti per l’allestimento del palco. Peccato che torinesi e turisti, se da un lato hanno dimostrato di saper apprezzare l’arte e di gradire l'esposizione, dall’altro non sembrano intenzionati a sostenerla “volontariamente”. Per scelta dell’assessore alla Cultura di Palazzo Civico Maurizio Braccialarghe, infatti, la manifestazione è stata gratuita, lasciando “libertà d’offerta” ai visitatori. Nel bussolotto, alla fine della mostra, sono rimasti 16 mila euro, meno di un terzo di quanto è stato speso. Contando che non tutti hanno donato un solo euro, si e no uno su dieci ha lasciato un obolo.

Di qui la domanda: non sarebbe stato più opportuno far pagare la mostra anche un solo euro simbolico? Un prezzo minimo, che non avrebbe scoraggiato nessuno e permesso al Comune di ottenere un utile di circa 50 mila euro grazie a un evento di pregio. Visti i tempi che corrono non dovrebbero considerarsi ormai conclusi i tempi della cultura “a gratis”? E poi, insomma, è pur sempre un Michelangelo. Lo si può mica svendere – anzi regalare – così!